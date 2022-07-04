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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть директора товариства, якого обвинувачують у пожежі у полтавському кінотеатрі

Вчора, 22:00 Переглядів: 206

 

Чоловік порушив вимоги пожежної безпеки та не виконував рішення і постанови суду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі у приміщенні колишнього кінотеатру ім. І. Котляревського у Полтаві завершилося. Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, яке використовувало будівлю.

За даними слідства, директор не виконав рішення судів про повернення приміщення управлінню майном комунальної власності Полтави.

Йдеться про наступне:

  • рішення Господарського суду Полтавської області від 18 та 23 квітня 2019 року,
  • постанови Східного апеляційного господарського суду від 22 та 31 липня 2019 року,
  • постанову Верховного суду від 11 грудня вказаного року.

Окрім цього, були порушені вимоги пожежної та техногенної безпеки, що спричинило виникнення та поширення пожежі у приміщенні, унаслідок якої Полтавській територіальній громаді завдано понад 30 млн грн збитків. З метою відшкодування цих збитків вказане управління пред’явило до товариства позовну заяву.

Директору інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі, та умисне невиконання рішення і постанови суду, що набрали законної сили, вчинене службовою особою (ч. 2 ст. 270 та ч. 2 ст. 382 КК України).

Нагадаємо, у пожежі, що сталася 9 грудня 2020 року, згоріла пам’ятка архітектури національного значення – будинок Полтавського дворянського зібрання, в якому в останні роки розміщувався кінотеатр.

Із 17 січня цього року обвинувачений перебував у розшуку. Затримали його 6 травня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожежа кінотеатр Полтава суд
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