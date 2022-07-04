5 липня у кар'єрі Ferrexpo відбудуться вибухи

Вчора, 21:33 Переглядів: 200

Майте на увазі та зберігайте спокій!

Завтра, 5 липня, о 12.00 для продовження стабільної роботи підприємства у кар'єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи.

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