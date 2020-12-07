У Полтаві 5 годин горів кінотеатр: рятувальники знайшли тіло людини

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 283

У Полтаві горить кінотеатр. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, сьогодні о 4.30 загорівся літній майданчик у кафе поруч. Проте вогонь перекинувся на покрівлю закладу, а потім по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.





Станом на 8.20 на пожежі працюють 44 рятувальника та 13 одиниць техніки. Локалізація триває.





У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).





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Як повідомив речник Головного управління Національної поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, рятувальники під час обстеження території знайшли на 2 поверсі тіло людини. Її особу встановлюють. Ліквідовували пожежу 5 годин.