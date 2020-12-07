За 800 тисяч грн для Кременчуцької ПЛР-лабораторії закуплять новий імпліфікатор

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 87

Місто отримало державну субвенцію і за необхідності робитиме ПЛР-тести і для Горішніх Плавнів

Кременчук отримав 800 тисяч грн державної субвенції, яку спрямують на придбання додаткового імпліфікатора* для Кременчуцького центру лабораторних досліджень. Як повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету, Кременчук звертався з відповідною заявкою до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, протягом місяця її розглянути та ухвалили.





Начальник управління охорони здоров’я Максим Середа зауважив, що імпліфікатор коштує 820-870 тисяч грн, тому залишок дофінансує перинатальний центр зі спеціального фонду.





У листопаді центр лабораторних досліджень придбав подібне обладнання – видільну станцію. Завдяки цьому на сьогоднішній день лабораторія за добу проводять 210-220 ПЛР-досліджень. Із появою ще одного імпліфікатора кількість таких тестувань збільшиться вдвічі, як мінімум до 420 одиниць. Обладнання також дозволяє автоматизувати, а отже полегшити, роботу лаборантів центру. Новий імпліфікатор має з'явитися у Кременчуці вже на наступному тижні.





Якщо виникатиме потреба, то завдяки новим потужностям у Кременчуцькому центрі лабораторних досліджень зможуть досліджувати біоматеріали, взяті у жителів Горішніх Плавнів, бо у сусідньому місті їх доводиться відправляти на Полтаву і чекати результатів 2-4 дні.





*За допомогою імпліфікатора проводять завершальний етап виділення РНК коронавірусу під час проведення аналізу, це один з найважливиших етапів дослідження.