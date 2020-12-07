Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За 800 тисяч грн для Кременчуцької ПЛР-лабораторії закуплять новий імпліфікатор

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 87

 

Місто отримало державну субвенцію і за необхідності робитиме ПЛР-тести і для Горішніх Плавнів

Кременчук отримав 800 тисяч грн державної субвенції, яку спрямують на придбання додаткового імпліфікатора* для Кременчуцького центру лабораторних досліджень. Як повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету, Кременчук звертався з відповідною заявкою до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, протягом місяця її розглянути та ухвалили.


Начальник управління охорони здоров’я Максим Середа зауважив, що імпліфікатор коштує 820-870 тисяч грн, тому залишок дофінансує перинатальний центр зі спеціального фонду.


У листопаді центр лабораторних досліджень придбав подібне обладнання – видільну станцію. Завдяки цьому на сьогоднішній день лабораторія за добу проводять 210-220 ПЛР-досліджень. Із появою ще одного імпліфікатора кількість таких тестувань збільшиться вдвічі, як мінімум до 420 одиниць. Обладнання також дозволяє автоматизувати, а отже полегшити, роботу лаборантів центру. Новий імпліфікатор має з'явитися у Кременчуці вже на наступному тижні.


Якщо виникатиме потреба, то завдяки новим потужностям у Кременчуцькому центрі лабораторних досліджень зможуть досліджувати біоматеріали, взяті у жителів Горішніх Плавнів, бо у сусідньому місті їх доводиться відправляти на Полтаву і чекати результатів 2-4 дні.


*За допомогою імпліфікатора проводять завершальний етап виділення РНК коронавірусу під час проведення аналізу, це один з найважливиших етапів дослідження.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ПЦР-тесты лаборатория оборудование финансирование
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх