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Мер Кременчука Віталій Малецький закликає містян переходити на індивідуальне опалення

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 714

 

Міський голова дає чотири варіанти відповіді на питання щодо опалення у Кременчуці наступної зими

Міський голова Віталій Малецький задає сам собі питання: «Що буде з опаленням у Кременчуці?». І сам же на нього відповідає.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті. Далі текст мовою оригіналу.

- Президент вже попередив усіх, що майбутній опалювальний сезон буде дуже складним. Після серії ракетних ударів міська Кременчуцька ТЕЦ повністю зруйнована. Тому є декілька варіантів розвитку подій, залежно від планів та цілей рашистів.

Почну від поганих до гарних.

Найгірший: В разі пошкодження рашистами державних газових та електричних мереж зігрітися в Україні зимою буде можливо лише пічним опаленням або буржуйками.

Поганий: Нові ракетні удари зруйнують міські теплові потужності і місто залишиться без централізованого опалення, а магістральні та будинкові мережі порве від морозу. Зігрітися зможуть лише ті, у кого індивідуальне газове, електро або пічне опалення.

Гарний: Централізоване опалення буде забезпечене за рахунок резервних (законсервованих) міських котелень, розташованих у різних частинах міста (адреси називати не буду з міркувань безпеки), та поступово переведене на нові квартальні котельні.

Ідеальний: Ви встановили індивідуальне опалення у своїй квартирі і самі вирішуєте, коли починати і закінчувати опалювальний сезон, самі встановлюєте бажану температуру у вашій квартирі, маєте можливість економити.

Тому зараз сім днів на тиждень ми працюємо над диверсифікацією та підготовкою до пуску централізованого опалення, але радимо всім бажаючим переходити на індивідуальне опалення.

Цим ви допоможете місту, зменшуючи навантаження на систему централізованого опалення, і зробите себе незалежними в питанні опалення власного житла.

Максимально спрощюємо процес переходу на індивідуальне опалення, детальну покрокову інструкцію по переходу надам у наступному пості, - пише Віталій Малецький. 

Сподіваємося, що у наступному пості він окрім цієї зазначеної інструкції надасть відповідь на питання щодо:

  • Де звичайним кременчужанам взяти кошти на оплату встановлення індивідуального опалення (сума від 50 до 80 тисяч грн)?
  • Чи встигнуть відповідні органи розробити проєктну документацію, її затвердити та чи вистачить організацій та підприємств, які встановлюють індивідуальне опалення, з врахування, що у Кременчуці більше 50 тисяч квартир, а встановити в них індивідуальне опалення буде потрібно протягом 1-2 місяців (після розробки усіх проєктів…)?
  • І головне - чи допоможе встановлення індивідуального опалення кременчужанам у разі, якщо будуть пошкоджені магістральні газопроводи чи газорозподільчі станції? І чи може у такому разі цей варіант вважатися «ідеальним»?

Питань щодо нової ініціативи міського голови можна задавати ще багато, сподіваємося, що наші читачі їх продовжать.

Хоча, варто зазначити, що отримання права на встановлення індивідуального опалення, якого у кременчужан не було протягом приблизно 20 років – можна вважати позитивним кроком міської влади. Хоч і зроблений він був за вимушених обставин – через усвідомлення можливих проблем з централізованим опаленням у Кременчуці наступної зими.

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Автор: Віктор Крук
Теги: централізоване опалення Кременчук Кременчуцька міська рада
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