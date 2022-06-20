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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція встановлює причини смерті чоловіка, який пропав 11 червня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 561

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Тіло чоловіка виявили місцеві мешканці 19 червня, близько 18.00, в Крюківському районі міста Кременчука. За фактом смерті людини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

Отримавши інформацію, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група  відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління.

Правоохоронці  встановили особу загиблого.  Це місцевий  чоловік, 1948 року народження, якого поліція з 11 червня розшукувала, як безвісти зниклого.

Мова йде про безвісно зниклого Гелеверю Василя Гавриловича, 1948 року народження, мешканця Кременчука. Відомо, що чоловік 11 червня пішов з дому та не повернувся.

Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову експертизу.

- За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької  окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклі безвісти Кременчук
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