У Кременчуці поліція встановлює причини смерті чоловіка, який пропав 11 червня

Тіло чоловіка виявили місцеві мешканці 19 червня, близько 18.00, в Крюківському районі міста Кременчука. За фактом смерті людини поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
Отримавши інформацію, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління.
Правоохоронці встановили особу загиблого. Це місцевий чоловік, 1948 року народження, якого поліція з 11 червня розшукувала, як безвісти зниклого.
Мова йде про безвісно зниклого Гелеверю Василя Гавриловича, 1948 року народження, мешканця Кременчука. Відомо, що чоловік 11 червня пішов з дому та не повернувся.
Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову експертизу.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер