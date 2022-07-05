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Більше 21 тисячі громадян зголосилися надати прихисток дітям, які залишились без родини через війну

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 295

 Близько тисячі українців вже  пройшли навчання та готові взяти дитину в сім'ю

Через Telegram-бот @dytyna_ne_sama_bot надійшло більш ніж 21 тисяча заявок від охочих прийняти дітей, які під час війни залишилась без піклування дорослих.

Про це повідомила секретар робочої групи при Офісі Президента щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарія Герасимчук.

Зі її даними, понад 1 000 українців пройшли спеціальне навчання та готові прийняти у свою сім’ю дитину, яка з різних причин під час війни залишилась без піклування дорослих. Це родини, які пройшли усі етапи відбору в рамках програми «Дитина не сама», та успішно завершили підготовку.

Герасимчук додала, що така велика кількість охочих дає надію на те, що ми зможемо подолати сирітство в Україні.

«Зрозуміло, що частина з цих заявок може бути результатом швидкоплинного пориву, але це важливий крок до суспільного розуміння, що дитина має зростати у сім'ї, а не в інституції», - зауважила секретар робочої групи при Офісі Президента.
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Автор: Олеся Данилова Фото: Дмитро Муравський
Теги: війна діти прихисток
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