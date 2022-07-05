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Кременчук

Від обстрілу рашистів постраждав залізничний вокзал у Кременчуці

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 1 968

 

На щастя людей встигли вивести з вокзалу в останню хвилину

Від ракетного удару російських військ 27 червня постраждав залізничний вокзал у Кременчуці. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило два величезних вітражних вікна. Про наслідки та постраждалих «Кременчуцький Телеграф» поцікавився у керівника залізничного вокзалу Кременчука Інни Дуганець.

 

За словами керівниці залізничного вокзалу з людей ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнала лише будівля: вибито два величезних вітражних вікна, 14 або 15 вікон на першому поверсі, пошкоджена фурнітура вікон, частина вікон не закривається або закривається з труднощами, пошкоджена підвісна стеля.

Люди у під час повітряної тривоги разом з персоналом вокзалу переходять в укриття. Людей не так багато, але є ті, хто не бажає переходити в безпечне місце, тому доводиться залучатися підтримкою охоронця.

-  З порогу сходів охорона лише встигла відігнати людей... тому на щастя ніхто не постраждав, - зауважила керівниця залізничного вокзалу Кременчука Інни Дуганець.
Залізничний вокзал у Кременчуці до обстрілу рашистів
Залізничний вокзал у Кременчуці до обстрілу рашистів
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: Амстор ракетний удар вокзал залізничний вокзал
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