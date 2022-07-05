Від обстрілу рашистів постраждав залізничний вокзал у Кременчуці

Від ракетного удару російських військ 27 червня постраждав залізничний вокзал у Кременчуці. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило два величезних вітражних вікна. Про наслідки та постраждалих «Кременчуцький Телеграф» поцікавився у керівника залізничного вокзалу Кременчука Інни Дуганець.
За словами керівниці залізничного вокзалу з людей ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнала лише будівля: вибито два величезних вітражних вікна, 14 або 15 вікон на першому поверсі, пошкоджена фурнітура вікон, частина вікон не закривається або закривається з труднощами, пошкоджена підвісна стеля.
Люди у під час повітряної тривоги разом з персоналом вокзалу переходять в укриття. Людей не так багато, але є ті, хто не бажає переходити в безпечне місце, тому доводиться залучатися підтримкою охоронця.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер