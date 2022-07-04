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Кременчук

Сьогодні у Кременчуці, Полтаві та Бреусівці прощаються з 4 загиблими в «Амсторі»

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 2 603

 Вічна память жертвам російсько-української війни

Сьогодні, 4 липня, у Кременчуці попрощаються з двома кременчужанами, які загинули в Амсторі від російської ракети. 

Прощання з 23-річним В’ячеславом Демидовим відбудеться у Свято-Миколаївському соборі об 11.00.

З 22-річною Тетяною Бригадиренко попрощаються у кварталі 101, 1 о 12.00. Кременчужан поховають на Свіштовському цвинтарі. 

 

У с. Бреусівці о 14.00 попрощаються з 20-річною Сонею, яка працювала у магазині «Єва». 

 

Також сьогодні у Полтаві прощатимуться з Лілією Нікіфоровою (на фото праворуч). Жінка приїхала до Кременчука, щоб відвідати свого чоловіка, яки лікувався у нашому місті. Після обіду вона мала поїхати додому на міжміській маршрутці біля ТЦ «Амстор». Чоловік проводив її на маршрутку до Полтави, Лілія пішла до ТЦ купити пляшку води… Ідентифікувати тіло жінки змогли лише за результатами ДНК-експертизи. Чоловікові, який був момент вибуху біля ТЦ, відірвало кисть руки.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор поховання
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