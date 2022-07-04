У Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в Амсторі від російської ракети

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У вівторок 5 липня, на 9 день після атаки рашистів на Кременчук, відбудеться загальна панахида за усіма безневинно вбитими в Амсторі. Захід відбудеться біля основного входу до зруйнованого Амстору. Початок о 12.00. Про це інформують на сторінці Свято-Миколаївського собору Православної церкви України.

- Навпроти основного входу у зруйнований торгівельний центр Амстор відбудеться загальна панахида за усіма безневинно вбитими жителями нашого міста. Духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії ПЦУ запрошує усіх небайдужих долучитися до спільної заупокійної молитви, вшанувати пам'ять невинно вбитих кременчужан і дієво виявити свою підтримку й солідарність із родичами загиблих, - йдеться в повідомленні.