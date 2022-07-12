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Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 35 осіб - розібрали вже 70% завалів (додано)

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 418

 

Окупанти розстрілюють ракетами й танками дитячі садочки та житлові будинки

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині зросла до 35 осіб, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

- Станом на 11.00 виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються, - повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС у Донецькій області.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 9 липня нанесли ракетний удар РСЗВ «Ураган» по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Ярі. У будинку повністю знищені два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.

За повідомленням поліції Донеччини за минулу добу російські окупанти обстріляли шість населених пунктів Донеччини, завдали 8 ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками та ракетами.

Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне.

Загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда та гараж.

Додано:

За останніми даними Головного управління ДСНС України у Донецькій області кількість загиблих збільшилася до 38 осіб. Розбирання завалів продовжується. 
 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: ракетний обстріл російські окупанти загиблі
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