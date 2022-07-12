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Пів тисячі бурятів відмовилися воювати в Україні - вистрибували з автобусів на ходу

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 78

 

Контрактники із Бурятії та інших віддалених регіонів росії чи то «прозрівають», чи то просто хочуть врятувати своє життя

Армії окупантів гостро не вистачає «гарматного м’яса». Рекрутують вже навіть засуджених у в’язницях та колоніях. А військовослужбовці із Бурятії масово відмовляються воювати в Україні. Вони розривають свої контракти на військову службу і, навіть, вистрибують із автобусів на ходу, коли їх везуть на війну.

Приблизно 500 бурятських контрактників уже відмовилися воювати. Про це розповіла голова Фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу Freedom.

Перші 150 із тих, хто відмовився, уже повернулися літаком у Забайкалля.

За словами Гармажапової, до її фонду щодня надходить від земляків дедалі більше звернень про допомогу.

- На окупованій території, на сході України, зараз близько 17 осіб, серед яких є тувинці, буряти, росіяни. Вони написали 3 тижні тому заяви про розірвання контракту. Їх зачинили у комендатурі, не випускають, і вони дуже бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування, щоби просто тихо застрелити, – розповіла вона.

Олександра Гармажапова зазначила, що російські військові відмовляються воювати не лише через страх, а й через нерозуміння того, чому вони мають «денацифікувати» Україну.

- Зі мною зв'язувався один військовий, якому вдалося розірвати контракт. Він сказав: «Я не хочу бути окупантом. І я не розумію, чому ми «денацифікуємо» Україну, якщо я 9 років жив у Москві і стикався там із расизмом та ксенофобією, – додала вона.

Згідно з контрактом, військовослужбовці армії рф можуть його розірвати. Але їх переконують у неможливості це зробити, погрожують судом, ув’язненням, замикають, забирають телефони, відмовляються приймати та розглядати рапорти про розривання контрактів.

Гармажапова розповіла, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії. Вони просили замінити їхніх чоловіків на інших і повернути їх на батьківщину. В той момент військові вже поверталися додому, але, коли оприлюднили звернення, їх розвернули назад. Багато хто просто вистрибував з автобуса під час руху.

- Їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів. І ось учора почали прилітати літаки, і там вже є ті, хто відмовився, – зазначила очільниця фонду.

Як жили і як живуть люди у російській глибинці та хто саме підписує контракти на військову службу в Бурятії та Забайкаллі можна прочитати у блозі «Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють».

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти війна російські загарбники
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