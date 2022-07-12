Кременчуцька РВА: попри війну держава повністю виконує свої зобов’язання щодо соціальних виплат

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 109

Держказначейство перерахувало кошти на виплати субсидій, пільг та допомог усім категоріям громадян, хто має на них право

Наразі у Кременчуцькому районі на обліку перебуває 49 тисяч 148 вимушено переміщених осіб (ВПО). Близько 10% від тих з них, хто раніше проживав у нашому районі, вже повернулися до своїх домівок. Проте, їхня кількість не зменшується, а навпаки - за останній час вона збільшилася на понад 3,5 тисячі.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він повідомив, що серед вимушених переселенців державну допомогу отримує 37 тисяч 232 особи.

- Держава не забуває і про тих мешканців району, хто потребує соціальної допомоги та має на це право. Держказначейство вже перерахувало кошти на виплати субсидій, пільг та допомог усім категоріям громадян. Попри війну держава повністю виконує свої зобов’язання щодо допомоги тим, хто її потребує, - заявив Олег Лєднік.

Він навів цифри виплати допомог на дітей мешканців району за липень.

Такі виплати призначені на 13564 дитини на яких державою виплачено 27 млн 192 тисячі грн.

На питання журналістів щодо намагання органів місцевого самоврядування виселити переселенців з Градизького інтернату, щоб підготувати його до 1 вересня, Олег Лєднік пообіцяв розібратися у ситуації та відвідати з цією метою Градизьк.

- Коли місцеві громади приймали переселенців, то вимоги були заселяти їх у приміщення на довгостроковій основі, щоб людям не доводилось кудись переїжджати, - пояснив очільник районної адміністрації.