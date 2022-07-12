До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка водить свою дитину у шоу-гурт «Молодість»; заняття проходять у палаці культури «Кредмаш». Після прильоту ворожої ракети у ТЦ «Амстор» у палаці культури повилітали вікна, і от батьків вихованців гуртка просять здати гроші на скління.
З цього питання «ТелеграфЪ» взяв коментар начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Той відповів, що у такому випадку слід звертатися до міської влади, яка надає допомогу тим, хто постраждав під час вибуху, а не брати гроші з батьків. Якщо ж там не зможуть допомогти, тоді військова адміністрація готова підключитися і сприяти у вирішенні цього питання.
Після цього ми зв'язалися з директоркою палацу культури «Кредмаш» Тетяною Кухтик. За її словами, керівниця шоу-гурту «Молодість» Ірина Редькіна нікого не примушувала, а звернулася до батьків з проханням здати коштів хто скільки зможе. І лише за їхнім бажанням.
Тетяна Кухтик розповіла, що сьогодні вранці спілкувалася щодо скління ПК «Кредмаш» із заступником міського голови Русланом Проценком. Він відповів, що міська влада чекає офіційного листа і планує допомогти палацу культури у даному питанні.
Додано:
Після публікації цього матеріалу до редакції зателефонувала кременчужанка Олеся, мати дитини, яка уже сьомий рік відвідує шоу-гурт «Молодість». Вона говорила від імені батьківського комітету. Олеся підтвердила, що батьків не змущували здавати кошти на скління. Після дощу Ірина Редькіна звернулася до них за допомогою, бо на заводі та в мерії сказали, що найближчим часом до вікон у палаці культури черга не дійде. І кожен допомагав, як міг: хтось прибирав уламки скла, один батько обіцяв поштукатурити, коли нові вікна поставлять.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер