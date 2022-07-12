Батьки поскаржилися, що їх просять здати по 1000 грн на скління вікон у ПК «Кредмаш» (додано)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 208

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка водить свою дитину у шоу-гурт «Молодість»; заняття проходять у палаці культури «Кредмаш». Після прильоту ворожої ракети у ТЦ «Амстор» у палаці культури повилітали вікна, і от батьків вихованців гуртка просять здати гроші на скління.

Вітаю, хотілося б собі зрозуміти ситуацію. У ПК «Кредмаш» займалися діти у певному гуртку. Після «Амстора» там повилітали вікна. Наразі батьків цих дітей просять здати по 1000 грн на нові. У нашому кабінеті (де займалася моя дитина) було два вікна. 2000, будь люб'язна, віддай. Питання: чому батьки повинні це оплачувати (це немаленька сума)? І де місто та його допомога?! - написала кременчужанка.

З цього питання «ТелеграфЪ» взяв коментар начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Той відповів, що у такому випадку слід звертатися до міської влади, яка надає допомогу тим, хто постраждав під час вибуху, а не брати гроші з батьків. Якщо ж там не зможуть допомогти, тоді військова адміністрація готова підключитися і сприяти у вирішенні цього питання.

Після цього ми зв'язалися з директоркою палацу культури «Кредмаш» Тетяною Кухтик. За її словами, керівниця шоу-гурту «Молодість» Ірина Редькіна нікого не примушувала, а звернулася до батьків з проханням здати коштів хто скільки зможе. І лише за їхнім бажанням.

- Якщо люди можуть допомогти, ми будемо вдячні. Тому що зараз немає особистої біди, є спільна. Це дуже нагальне питання, тому що багатьох вікон у палаці немає, пошкоджені рами, - сказала пані Кухтик і додала, що заводу, якому підпорядковується палац, зараз не до ремонту вікон, бо у підприємство теж прилетіло.

Тетяна Кухтик розповіла, що сьогодні вранці спілкувалася щодо скління ПК «Кредмаш» із заступником міського голови Русланом Проценком. Він відповів, що міська влада чекає офіційного листа і планує допомогти палацу культури у даному питанні.

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Після публікації цього матеріалу до редакції зателефонувала кременчужанка Олеся, мати дитини, яка уже сьомий рік відвідує шоу-гурт «Молодість». Вона говорила від імені батьківського комітету. Олеся підтвердила, що батьків не змущували здавати кошти на скління. Після дощу Ірина Редькіна звернулася до них за допомогою, бо на заводі та в мерії сказали, що найближчим часом до вікон у палаці культури черга не дійде. І кожен допомагав, як міг: хтось прибирав уламки скла, один батько обіцяв поштукатурити, коли нові вікна поставлять.

- Хтось скинув 100 грн, хтось 200, хтось взагалі сказав, що він без роботи, всі поставилися з розумінням. Ми усі одне одного знаємо. Усе було на добровільній основі, - пояснила Олеся. - Нам, батькам, було дуже прикро, що про нашого викладача могли таке подумати.