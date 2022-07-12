У Генштабі ЗСУ підрахували кількість «денацифікованих» рашистів

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За 139 днів росія у загарбницькій війні в Україні втратила 37 470 військових, 1 649 танків та 3 729 бойових броньованих машин.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 649 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 од,

РСЗВ – 247 од,

засобів ППО – 109 од,

літаків – 217 од,

гелікоптерів – 188 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 од,

крилатих ракет – 155 од,

кораблів/катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,

спеціальної техніки – 66 од.

- Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку, - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні, 12 липня, військове командування повідомило, що унаслідок роботи авіації ЗСУ російські окупанти втратили одразу кілька своїх складів на півдні України. Зокрема, на Миколаївщині українські штурмовики розбомбили склади з боєприпасами противника в районах Снігурівки та Любимівки.

Також повідомляється, що вертольоти ЗСУ атакували опорний пункт окупантів у районі Правдино та позиції загарбників біля Олександрівки Херсонської області.

Крім того, у Новій Каховці у Херсонській області внаслідок удару ракетно-артилерійських підрозділів знищено склад з боєприпасами, 52 російських військових, гаубиця Мста-Б, міномет, а також сім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Українські військові завдали вдалого удару РСЗВ HIMARS по пункту командування російських військ в районі Шахтарська Донецької області

За результатами вогневого ураження HIMARS в районі Шахтарська загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії рф окрім одного, - про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram та додав, що єдиний з заступників командира російської дивізії, який вижив, перебуває у важкому стані.

Внаслідок артудару загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС рф.

Раніше ЗСУ двічі вдарили по військовій базі росгвардії у Херсоні та спалили тилові бази ворога на півдні за допомогою РСЗВ HIMARS.

Артилеристи ЗСУ завдяки отриманню вже дев'яти високоточних ракетних систем HIMARS методично вражають цілі далеко за лінією фронту, до яких раніше не дострілювали. За два тижні зафіксовано вже більше 30 точних влучень.