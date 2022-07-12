Оперативна ситуація на Кременчучині покращилась, а більшість правопорушень пов’язано з пияцтвом

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 223

Родини військових з Кременчуцького району, що опинились у полоні, не залишаться без допомоги

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу покращилась, ситуація залишається контрольованою, резонансних подій не трапилось. Більшість правопорушень, виявлених поліцією, повязані із зловживанням алкогольними напоями.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за минулу добу громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Випадків домашнього насильства та розповсюдження наркотичних речовин не зафіксовано.

Четверо водіїв були затримані під час керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

У районі зафіксована одна пожежа – загорілася автівка у Глобиному. Пожежу погасили силами ДСНС.

Олег Лєднік також наголосив, що у Кременчуці та Кременчуцькому районі підтримують військових та їх сім’ї, особливо родини тих, хто опинився у полоні.

- Нажаль, є такі родини і у Кременчуці. Ми про них знаємо і допомагаємо. Ніхто не залишиться поза увагою. Очікуємо на звільнення українських захисників, - заявив очільник Кременчуцького РВА.

При цьому він був одягнутий у футболку з написом «Азовсталь. Волина. Нескорені». Акцію по розповсюдженню цих футболок із зображенням морпіха, захисника Маріуполя, випускника Кременчуцького військового ліцею Сергія Волинського з позивним «Волина» запустив другий випускник цього ліцею Назар Борисенко разом із колишнім начальником військового ліцею, полковником запасу Володимиром Поляковим. Вона спрямована на підтримку усіх оборонців «Азовсталі».