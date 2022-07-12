журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Надзвичайні новини

Оперативна ситуація на Кременчучині покращилась, а більшість правопорушень пов’язано з пияцтвом

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 223

 

Родини військових з Кременчуцького району, що опинились у полоні, не залишаться без допомоги

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу покращилась, ситуація залишається контрольованою, резонансних подій не трапилось. Більшість правопорушень, виявлених поліцією, повязані із зловживанням алкогольними напоями.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за минулу добу громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Випадків домашнього насильства та  розповсюдження наркотичних речовин не зафіксовано.

Четверо водіїв були затримані під час керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо вилучення їх автомобілів на потреби ЗСУ, що можливо за умов воєнного стану.

У районі зафіксована одна пожежа – загорілася автівка у Глобиному. Пожежу погасили силами ДСНС.

Олег Лєднік також наголосив, що у Кременчуці та Кременчуцькому районі підтримують військових та їх сім’ї, особливо родини тих, хто опинився у полоні.

- Нажаль, є такі родини і у Кременчуці. Ми про них знаємо і допомагаємо. Ніхто не залишиться поза увагою. Очікуємо на звільнення українських захисників, - заявив очільник Кременчуцького РВА.

При цьому він був одягнутий у футболку з написом «Азовсталь. Волина. Нескорені». Акцію по розповсюдженню цих футболок із зображенням морпіха, захисника Маріуполя, випускника Кременчуцького військового ліцею Сергія Волинського з позивним «Волина» запустив другий випускник цього ліцею Назар Борисенко разом із колишнім начальником військового ліцею, полковником запасу Володимиром Поляковим. Вона спрямована на підтримку усіх оборонців «Азовсталі».

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Азовсталь військовополонені Маріуполь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх