На Полтавщині 45-річний чоловік забив на смерть вітчима і заживо спалив матір

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Перед підпалом вбивця ще й жорстоко побив мати

На Полтавщині 45-річний чоловік скоїв подвійне вбивство – забив на смерть вітчима і заживо підпалив матір. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Вбивцю засудили до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі, такий вирок за публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури постановив Кобеляцький районний суд стосовно місцевого жителя. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю (п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталася ввечері 2 листопада минулого року за місцем проживання родини. Будучи п'яним, чоловік посварився з вітчимом і під час з’ясування стосунків кулаками завдав йому в різні частини тіла не менше 12 ударів, а в подальшому схопив обома руками за шию та намагався задушити. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Мати намагалася припинити конфлікт між чоловіком і сином, проте зловмисник також жорстоко побив жінку та у кімнаті будинку облив її бензином і підпалив. Невдовзі через численні опіки потерпіла померла в лікарні.

Свою вину у вчиненні злочину обвинувачений визнав частково. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.