На Полтавщині 17-річний хлопець пішов з дому, а мати його шукала 4 дні

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 399

Юнак був вдома у своїх однолітків

11 липня близько 14.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від жительки Комишнянської тергромади про зникнення її 17-річного сина. Жінка пояснила, що хлопець пішов з дому вранці 8 липня та не повернувся, а самостійні пошуки результату не дали.

На пошук зниклого юнака скерували патрульні наряди поліції Миргорода, слідчо-оперативну групу та працівників ювенальної превенції. Близько 15.00 11 липня поліцейські знайшли хлопця в одному із сіл Миргородської тергромади, він перебував вдома у своїх однолітків.

Наразі з підлітком працює поліцейська ювенальної превенції. Обставини та причини події з’ясовуються.