На Полтавщині 17-річний хлопець пішов з дому, а мати його шукала 4 дні

11 липня близько 14.00 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від жительки Комишнянської тергромади про зникнення її 17-річного сина. Жінка пояснила, що хлопець пішов з дому вранці 8 липня та не повернувся, а самостійні пошуки результату не дали.
На пошук зниклого юнака скерували патрульні наряди поліції Миргорода, слідчо-оперативну групу та працівників ювенальної превенції. Близько 15.00 11 липня поліцейські знайшли хлопця в одному із сіл Миргородської тергромади, він перебував вдома у своїх однолітків.
Наразі з підлітком працює поліцейська ювенальної превенції. Обставини та причини події з’ясовуються.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер