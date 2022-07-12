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Надзвичайні новини

У Кременчуці посеред білого дня грабіжник зірвав прикраси з двох жінок 61 та 65 років

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 861

 

В однієї відібрав медальйон, у іншої – ланцюжок з хрестиком

Вчора, 11 липня, у період з 11.00 до 14.00 до Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулися двоє жінок, бо їх пограбували. У 65-річної мешканки Горішніх Плавнів близько 11.00 на вулиці Лікаря Богаєвського невідомий чоловік зірвав з шиї медальйон. А близько 13.50 на вулиці Театральній у 61-річної місцевої жительки невідомий зірвав з шиї ланцюжок з хрестиком.

За годину пошукових заходів оперативники та слідчі поліції встановили та затримали людину, яка причетна до скоєного. Зловмисником виявився 40-річний мешканець Кременчуцького району, який був раніше судимим. Наразі чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Речові докази вилучили.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Також чоловіка перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Кременчука та Горішніх Плавнів. У разі визнання судом вини затриманому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: грабіж прикраси жінки
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