Кременчуцьких батьків опитують, яка має бути форма навчання у школах – дистанційна чи очна

Сьогодні, 08:54 Переглядів: 144

Можна висловити свою думку в період з 9.00 12 липня до 16.00 13 липня

У Кременчуці зараз проводиться опитування серед батьків щодо того, якою має бути форма навчання: очною (у школах) чи дистанційною (вдома). За інформацією пресслужби мерії, доручення опитати батьків дав начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін, адже наразі проводиться підготовка до наступного навчального року, перевіряється готовність шкіл.

У батьківських чатах кожного класу класні керівники розмістять відповідний опитувальник. Батьків просять висловити свою думку в період з 9.00 12 липня до 16.00 13 липня. Далі отримані дані узагальнять та ухвалять відповідне рішення.