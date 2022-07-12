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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 152

 

Наші воїни відігнали окупантів назад в районах Мазанівки, Іванівки та Долини

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 12 липня. Розпочалася 139 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район Старикового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Усі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад. Противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів. Зафіксовані артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаційних ударів неподалік Зарічного.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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