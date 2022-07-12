У клітці Олексій Поліщук вдруге здолав польського військового та завоював шаблю

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 218

У Польщі відбувся вечір бою з ММА Armia Fight Night 13. Вдруге участь у змаганнях взяв кременчужанин Олексій Поліщук. Наш спортсмен у клітці знову вийшов проти старшого рядового польської армії Сильвестра Міллера, який до бою з кременчужанином не зазнавав поразки.

Перший поєдинок спортсменів відбувся у листопаді минулого року й завершився перемогою Олексія Поліщука. Проте кременчужанин втратив чемпіонський ранг, оскільки учасник не витримав ваговий ліміт.

Цього разу Олексій Поліщук з Кременчука не лише здолав поляка у матчі-реванші, а й завоював пояс, точніше шаблю однієї з найбільших організацій ММА в Польщі ARMIA FIGHT NIGHT.

Минулого року Олексій Поліщук переїхав до Польщі, де зараз тренується та виступає за польський клуб.

- Підготовка проходила за два місяці до бою. Не скажу, що було легко. Щоденні тренування, ранковий біг, робота, суворе харчування. Так, це матч-реванш. Про суперника знав, що у нього немає сильних сторон, він не був для мене небезпечним. Він мене не здивував, все робив так само, як і минулого разу. Щодо самого бою, то трохи розчарувався у собі, що не зміг нокаутувати суперника раніше. Чи планую наступний бій? Скажу так, в цьому спорті надовго, буду битися завжди, - розповів «Телеграфу» Олексій Поліщук.

Відео бою можна переглянути тут за посиланням або на трансляції з 2.30 години.