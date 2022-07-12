До музею Кременчука потрапили документи росіян під грифом «Секретно» - рашисти готові вбивати весь 2022 рік

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 1 071

Історія музею військової історії Кременчука розпочалася з каски орків, яку подарував музею нацгвардієць Ігор Пугач. Він постійно поповнював колекцію цікавими експонатами. Навіть після загибелі кременчкжанина його попратими передали частину трофеїв з фронту.

- Експозиція, присвячена цій війні, почалася з орковської каски. Її передав мені мій племінник - заступник командира батальйону оперативного призначення НГУ України майор Ігор Пугач після того, як вони 25 лютого розтрощили під Харковом одну з орковських ДРГ. І після цього, постійно, завдяки підтримки Ігоря та його бійців, йшло поповнення експозиції... Але його вбили... Однак це не зупинить тих, хто залишився живим. Не зупинить наше прагнення зберегти історію. І ніколи не зупинить нас. Після похорону його бойові друзі попросили відвідати музей, про якій, як виявилося, Ігор так часто розповідав на фронті. Та передали те, що він зібрав в останній раз, але не встиг передати сам, - розповів керівник музею Володимир Поляков.

Серед військових трофеїв документи з грифом «Секретно» . Документ був підписаний 23 лютого, напередодні повномасштабного наступу росії.

- Це варіанти сигналів «Я свой самолёт». Технічний опис залишаю спеціалістам. Він не дуже цікавий. Головне те, що документ був підписаний 23 лютого 2022 року і розрахований для використання з лютого до груденя 2022 року. Підкреслюю - не з грудня по грудень. Не більш не менш. Вони готувались нас вбивати увесь 2022 рік, - додав Володимир Поляков.