«Лист Клімту. Золото душі»: художники з Горішніх Плавнів представлять свої роботи у Кременчуці

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До 160-річчя від дня народження австрійського митця Густава Клімта в Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться виставка «Лист Клімту. Золото душі». За ідеєю художників Горішніх Плавнів, ця виставка має стати символом чуттєвості та сміливості в мистецтві. А головне – вона перекине арт-місток до поціновувачів творчості Г. Клімта по всьому світу.

Із зацікавленістю до події долучилися художники з різних міст України. Тож «золота» виставка має бути чарівною.

Відкриття виставки відбудеться 21 липня о 15.00. Подивитися роботи можна з 10.00 до 16.00, крім понеділка та вівторка. Триватиме виставка з 21 липня до 19 серпня.