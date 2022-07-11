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Багато росіян евакуювалися до Бучі, Маріуполя та Кременчука: у новому випуску «Масяні» показали війну

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 862

 

У мультфільмі лунали вибухи в москві, новгороді. Китай наказав очистити росію від фашизму

Мультиплікатор з рф Олег Куваєв випустив 162 епізод мультфільму "Масяня" під назвою "Санкт-Маріубург", відсилаючи глядачів до цинічного "визнання" зруйнованого Маріуполя містом-побратимом Санкт-Петербурга. В основу сюжету нового епізоду ліг вигаданий напад Китаю на росію.

Так автор спробував наочно показати росіянам, що переживають українці в умовах загарбницької війни та геноциду.

Мультфільм починається о 4 годині ранку, коли чоловік Масяні кричить сонній дружині про те, що китайці обстріляли Москву, Новгород та інші міста, щоб врятувати РФ від "російських фашистів". За версією Китаю, росіян не існує, а їхня мова – говірка з української.

Як і багато українців 24 лютого 2022 року, пара одразу перейшла до ванної кімнаті, де почали шоковано читати новини і обговорювати, наскільки нереально прокинутися від вибухів в 21 столітті.

Відчувши, що небезпека підстерігає кожної хвилини, Масяня розбудила сина та дочку, наказавши їм швидко зібрати "дві іграшки, воду і сушки". Після цього родина вирушила в дорогу, однак зіткнулася з заторами та обстрілами автомобілів.

 

Переночувавши у підвалі, сімейство повернулося додому, випадково натрапивши на тіла сусідів, які лежали посеред дороги. Однак і вдома їх чатувала небезпека, а вже через кілька хвилин ракета влучила в квартиру героїв.

- Якщо один закомплексований ідіот привласнює країну з купою заржавілої зброї – це завжди загрожує наслідками, – пояснила Масяня.

Таким чином вони "переїхали" в метро та підвали сусідніх будинків. На 8 день війни під час приготування їжі між персонажами виникла розмова, з якої глядачі дізналися, що багато росіян евакуювалися в Україну – Бучу, Маріуполь та Кременчук, бо там "безпечно".

 

Проте Масяні та її родині врятуватися не вдалося. Кульмінацією епізоду стала сцена, де молодший син подружжя в підвалі пише: "Мама померла на 8-й день. Дядька вбив снайпер. У мене роздерта шкіра на спині. Чучуня померла вчора, так і лежить. Квітень 2022 рік". Так автор відео згадав знайдений щоденник хлопчика з Маріуполя.

Після цього два китайці кинули у підвал бомбу та вбили всіх, хто там перечікував небезпеку.

У кінці з'ясувалося, що війна на росії – всього лише сон Масяні, який навіяли сучасні події в Україні.

- Знаєте, людей від тварин відрізняє відчуття емпатії. Ця війна – страшна ганьба росії і прокляття, а окупанти і вбивці горітимуть в пеклі. Вибачте, що мультик вийшов не смішний, але які веселощі, коли скільки людей помирають кожного дня? – закінчила Масяня.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна мультфільм
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