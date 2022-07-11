У Берліні показали перформанс про обстріл рашистами Кременчука

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 0

Молодіжне об’єднання українців у Берліні «Віче» провело у столиці Німеччини громадянську акцію, щоб привернути увагу світу до терористичного акту рашистів у Кременчуці.

- Завдяки таким акціям підтримка України зростає. Громадяни європейських країн підтримують надання ЗСУ систем протиракетної оборони, щоб закрити українське небо від російських ракет. Адже в Європі розуміють, що наші воїни сьогодні воюють і за них.

Лише разом ми зупинимо рашизм. І обов’язково покараємо кожного, хто відповідальний за пуск ракет по Кременчуку та інших містах України, - повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.