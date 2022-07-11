У Берліні показали перформанс про обстріл рашистами Кременчука
Сьогодні, 21:34
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Молодіжне об’єднання українців у Берліні «Віче» провело у столиці Німеччини громадянську акцію, щоб привернути увагу світу до терористичного акту рашистів у Кременчуці.
- Завдяки таким акціям підтримка України зростає. Громадяни європейських країн підтримують надання ЗСУ систем протиракетної оборони, щоб закрити українське небо від російських ракет. Адже в Європі розуміють, що наші воїни сьогодні воюють і за них.
Лише разом ми зупинимо рашизм. І обов’язково покараємо кожного, хто відповідальний за пуск ракет по Кременчуку та інших містах України, - повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Віталій Малецький
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