Своїх не кидаємо: у Кременчуці на підтримку Волини випустили футболки

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 72

Завдяки зусиллям випускника військового ліцею Назара Борисенка змогли запустити акцію в підтримку також нашого випускника Сергія Волинського та всіх оборонців Азовсталі. Футболки із зображенням «Волини» розішлися менше ніж за 2 години. І це лише перша партія. Про це повідомили на сторінці Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО.

- Братерство, закладене в стінах Кременчуцького військового ліцею, проявляється виключно у всіх наших випускниках – не залежно від року випуску, сфери діяльності або служби, місця перебування – у волонтерстві, на фронті, в тилу чи у ворожому брані. Це завжди підтримка і допомога! Адже одна Альма-матер - одна школа порядності, моральності, принциповості, надійного плеча.

Публічність рятує життя – в цьому впевнений ексначальник Кременчуцького військового ліцею, учасник бойових дій, полковник запасу Володимир Поляков. – Мета цієї акції – не замовчувати, не забувати, підтримувати для якнайшвидшого звільнення українських захисників. Говорити про них голосно! - йдеться у повідомленні.