«Перемога лише за нами»: нацгвардієць з Кременчука нагороджений орденом «За мужність» III ступеню

Військовий з Кременчука Дмитро ще з дитинства мріяв бути військовим. Для цього, ще у 2014 році пішов навчатися до Національної академії Національної гвардії України. Вже з 2018 року, у званні офіцера неодноразово брав учать в Антитерористичній операції, вже згодом боронив суверенітет України в операції Об’єднаних Сил. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.
Головне завдання для Дмитра, як і для будь-якого командира, на болі бою та під час будь-яких бойових дій – це збереження особового складу. Бути одним цілим, розуміти один одного – є запорукою злагодженості підрозділу. А думки його були тільки про одне, тільки перемога, тільки шквальний супротив ворогу.
На початку російської агресії підрозділ Дмитра виконував службово-бойові завдання в Донецькій області. Дуже важкі та запеклі бої проходили під Волновахою та підрозділи НГУ разом із побратимами з інших військових структур впевнено тримали позиції і виконували поставлені завдання.
Дмитро ділиться своїми спогадами: «Найголовнішою бойовою задачею для мого підрозділу, так це не віддати жодного навіть сантиметру нашої землі противнику, який так безжально, знахабніло та з особливим, знаєте цинізмом, вдерся до наших домівок. Під масштабним артосбтрілом, коригуванням вогню з ворожої техніки було важко. Максимально швидке пересування, відпрацювання навичок з тактики, боєздатність підрозділу та найголовніше віра, віра в те, заради чого ми тут саме зараз».
За зразкове виконання бойових завдань, особисту мужність та героїзм під час оборони незалежності і територіальної цілісності України від сил загарбника, Дмитро нагороджений орденом «За мужність» III ступеню.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер