«Перемога лише за нами»: нацгвардієць з Кременчука нагороджений орденом «За мужність» III ступеню

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 410

Військовий розповів про найважчі поєдинки та те, що його окриляє та дає сил для боротьби

Військовий з Кременчука Дмитро ще з дитинства мріяв бути військовим. Для цього, ще у 2014 році пішов навчатися до Національної академії Національної гвардії України. Вже з 2018 року, у званні офіцера неодноразово брав учать в Антитерористичній операції, вже згодом боронив суверенітет України в операції Об’єднаних Сил. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.

- Коли росія почала проводити «навчання», ми вже розуміли чого від них очікувати. Про всяк випадок ми інтенсивно готувалися, щоб бути повністю готовими до оборони, коли на нашу рідну землю ступить нога ворога, - з хвилюванням згадує Дмитро перші дні повномасштабного вторгнення.

Головне завдання для Дмитра, як і для будь-якого командира, на болі бою та під час будь-яких бойових дій – це збереження особового складу. Бути одним цілим, розуміти один одного – є запорукою злагодженості підрозділу. А думки його були тільки про одне, тільки перемога, тільки шквальний супротив ворогу.

На початку російської агресії підрозділ Дмитра виконував службово-бойові завдання в Донецькій області. Дуже важкі та запеклі бої проходили під Волновахою та підрозділи НГУ разом із побратимами з інших військових структур впевнено тримали позиції і виконували поставлені завдання.

Дмитро ділиться своїми спогадами: «Найголовнішою бойовою задачею для мого підрозділу, так це не віддати жодного навіть сантиметру нашої землі противнику, який так безжально, знахабніло та з особливим, знаєте цинізмом, вдерся до наших домівок. Під масштабним артосбтрілом, коригуванням вогню з ворожої техніки було важко. Максимально швидке пересування, відпрацювання навичок з тактики, боєздатність підрозділу та найголовніше віра, віра в те, заради чого ми тут саме зараз».

- Вірю в нашу перемогу, дуже сподіваюся, що вона буде скоро. Адже зараз багато бійців мають досвід війни більше 8 років. І це справжні профі, з якими росіянам не потягатись. Перемога тільки за нами, - говорить Дмитро, і наголошує, - а вдома на нас чекає нове покоління справжніх українців, і ми зробимо все можливе, щоб вони жили на мирній землі у вільній країні.

За зразкове виконання бойових завдань, особисту мужність та героїзм під час оборони незалежності і територіальної цілісності України від сил загарбника, Дмитро нагороджений орденом «За мужність» III ступеню.