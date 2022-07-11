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«Кремінь» зустрінеться на полі бою з «Гірник-Спортом», але без «Полтави»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 190

 

Пеша ліга недорахується кількох старожилів першості

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.

У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Список не остаточний, адже рішення ще офіційно не прийняте. 

Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять 8 команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік. Команда з Маріуполя гратиму у Київський області. 

У зв'язку з військовою агресією росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.

Таким чином попередньо суперниками Кременя у перших двох колах будуть (група Б): 

  • Металург (Запоріжжя)

  • ВПК-Агро (Вишневе)

  • Оболонь (Київ)

  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

  • ФСК Маріуполь

  • Скорук (Нікопольський район)

  • ЛНЗ (Черкаси) 

Перша ліга. Група А: Діназ (Вишгород), Епіцентр (Дунаївці), Нива (Тернопіль), Мункач (Мукачево), Прикарпаття (Івано-Франківськ), СК Полтава, Карпати (Львів), Полісся (Житомир). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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