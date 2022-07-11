«Кремінь» зустрінеться на полі бою з «Гірник-Спортом», але без «Полтави»

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.
У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Список не остаточний, адже рішення ще офіційно не прийняте.
Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять 8 команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік. Команда з Маріуполя гратиму у Київський області.
У зв'язку з військовою агресією росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.
Таким чином попередньо суперниками Кременя у перших двох колах будуть (група Б):
Металург (Запоріжжя)
ВПК-Агро (Вишневе)
Оболонь (Київ)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
ФСК Маріуполь
Скорук (Нікопольський район)
ЛНЗ (Черкаси)
Перша ліга. Група А: Діназ (Вишгород), Епіцентр (Дунаївці), Нива (Тернопіль), Мункач (Мукачево), Прикарпаття (Івано-Франківськ), СК Полтава, Карпати (Львів), Полісся (Житомир).
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер