«Кремінь» зустрінеться на полі бою з «Гірник-Спортом», але без «Полтави»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 190

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Окрім першості в елітному дивізіоні очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах.

У наступному сезоні чемпіонату у Першій лізі візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на дві групи. Список не остаточний, адже рішення ще офіційно не прийняте.

Склад учасників другого за значимістю дивізіону поповнять 8 команд Другої ліги: Діназ, Епіцентр, Мункач, СК Полтава, Карпати, Металург Запоріжжя, Скорук та ЛНЗ. Команда ФСК Маріуполь, яка сформована на базі Яруда, замінить донецький Олімпік. Команда з Маріуполя гратиму у Київський області.

У зв'язку з військовою агресією росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті: Альянс, Поділля, Волинь, Краматорськ, Агробізнес, Ужгород, а також вже згадуваний Олімпік.

Таким чином попередньо суперниками Кременя у перших двох колах будуть (група Б):

Металург (Запоріжжя)

ВПК-Агро (Вишневе)

Оболонь (Київ)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

ФСК Маріуполь

Скорук (Нікопольський район)

ЛНЗ (Черкаси)

Перша ліга. Група А: Діназ (Вишгород), Епіцентр (Дунаївці), Нива (Тернопіль), Мункач (Мукачево), Прикарпаття (Івано-Франківськ), СК Полтава, Карпати (Львів), Полісся (Житомир).