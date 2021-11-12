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У клітці кременчужанин Олексій Поліщук здолав непереможного польського військового

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 423

 

Спортсмен Олексій Поліщук поділився з Телеграфом, що це був головний бій вечора, де йшла боротьба за титул

У Польщі відбувся вечір бою з ММА Armia Fight Night 11 - Bitwa o Niepodleglosc. Участь у змаганнях взяв кременчужанин Олексій Поліщук. Бій став головним поєдинком вечора - українець проти старшого рядового польської армії Сильвестра Міллера, який не зазнавав поразки.

 

Цей бій був за титул Armia Fight Night. Напередодні бою спортсмени провели процедуру зважування й кременчужанин трохи не увійшов у свою вагу. Це не дало йому можливості взяти титул цієї військової організації.

Олексій Поліщук поділився з Телеграфом, що провести бій у Польщі йому запропонував менеджер з яким він раніше співпрацював щодо поєдинків у Польщі. Часу на підготовку було зовсім обмаль - всього два тижні, але цей час наш спортсмен використав на повну.

На бій кременчужанин виходив у супроводі військових зі зброєю та дівчат, які несли синьо-жовтий стяг України. Явним лідером за підтримки рідних вболівальників був поляк Сильвестр Міллер.

Вихід Олексія Поліщука на бій о 4.24.00, а сам поєдинок розпочинається на 4.36.00

Спортсмени активно розпочали бій й під завершення раунду перевели боротьбу у партер. Наступні два раунди по 5 хв бійці діяли активно з перемінним успіхом. Під завершення бою Олексій ногами захопив голову поляку, й більше хвилини мов удав не відпускав свого суперника. У підсумку перемога кременчужанина Олексія Поліщука одноголосним рішенням суддів.

- Я просто вийшов «розірвати» його, а там як вийде. У мене було мало часу для підготовки - 2 тижні. Я сам не очікував, що переможу... Дякую всім друзям за підтримку, - після бою поділився своїми враженнями Олексій Поліщук.

Олексій також погодився на матч-реванш з польським військовим Сильвестром Миллером.

 

Зауважимо, що на турнірі представили проєкт TITAN, який є передовою системою індивідуальної бою. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Олексій Поліщук ММА Польща
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