Кому з кременчужан доведеться посидіти при свічках 13 листопада: адреси

У суботу працівники «Полтаваобленерго» продовдать ремонтувати електромережі міста
«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 13 листопада. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
з 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Центральна;
- вул. Перекопська;
- вул. Червоноградська;
- вул. Насосна;
- вул. Республіканська;
- вул. Франка;
- вул. Ушинського;
- вул. Виноградна;
- вул. Революціонерів;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський.