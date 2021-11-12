Кому з кременчужан доведеться посидіти при свічках 13 листопада: адреси

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 485

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 13 листопада. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

з 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами: