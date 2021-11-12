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«Безпечна грамотність»: патрульні Кременчука показали жінкам прийоми самооборони

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 257

 

Навчання проводили сертифіковані інструктори патрульної поліції

У Кременчуці триває курс «Безпечна грамотність», мета якого - надати постраждалим від домашнього насильства повну інформацію про їхні права і можливості, отримання дієвої допомоги. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори патрульної поліції Кременчука провели заняття, під час якого інспектори надали дієві поради з прийомів самооборони. Навчання проводили сертифіковані інструктори патрульної поліції Антон Герко та Максим Журба.

Наставництво патрульних у таких проєктах дозволяє потерпілим відчувати себе захищеними й отримувати необхідну інформацію безпосередньо від правоохоронців. Курс буде проводитись на постійній основі. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція самооборона
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