Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы.
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

COVID-19 діагностували ще у 154 кременчужан: статистика за 12 листопада

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 702

 

На жаль, померло троє жінок. Жодна не була вакцинована

За добу 12 листопада в місті зареєстрували 154 нові випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли 84 жінки віком від 18 до 89 років, 64 чоловіка віком від 20 до 77 років, 4 дитини віком від 12 до 17 років та двоє немовлят 6 і 8 місяців.

На амбулаторному лікуванні перебуває 136 пацієнтів, а 18 довелося ушпиталити, із них один вакцинований. Всього в інфекційних шпиталях лікується 218 пацієнтів. 
Протягом дня одужало 64 мешканця Кременчука.

На жаль, три жінки віком від 57 до 92 років померли внаслідок тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Жодна з них не була вакцинована.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх