COVID-19 діагностували ще у 154 кременчужан: статистика за 12 листопада

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На жаль, померло троє жінок. Жодна не була вакцинована

За добу 12 листопада в місті зареєстрували 154 нові випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли 84 жінки віком від 18 до 89 років, 64 чоловіка віком від 20 до 77 років, 4 дитини віком від 12 до 17 років та двоє немовлят 6 і 8 місяців.

На амбулаторному лікуванні перебуває 136 пацієнтів, а 18 довелося ушпиталити, із них один вакцинований. Всього в інфекційних шпиталях лікується 218 пацієнтів.

Протягом дня одужало 64 мешканця Кременчука.

На жаль, три жінки віком від 57 до 92 років померли внаслідок тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Жодна з них не була вакцинована.