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Кременчуцькому ЦНАП делегували повноваження у сфері ДРАЦС

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 369

 

10 листопада провели розширену робочу зустріч 

Кременчуцький ЦНАП продовжує долучати до співпраці нових суб’єктів надання послуг та працює над запровадженням надання нових послуг. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради «Про покладення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» ЦНАП делеговано повноваження проводити державну реєстрацію народження особи та її походження, шлюбу, смерті.

Для належного надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану уже з наступного року. 10 листопада провели розширену робочу онлайн зустріч за участю начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Віти Беспалько, представників Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) та Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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