Кременчуцькому ЦНАП делегували повноваження у сфері ДРАЦС

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Кременчуцький ЦНАП продовжує долучати до співпраці нових суб’єктів надання послуг та працює над запровадженням надання нових послуг. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради «Про покладення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» ЦНАП делеговано повноваження проводити державну реєстрацію народження особи та її походження, шлюбу, смерті.

Для належного надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану уже з наступного року. 10 листопада провели розширену робочу онлайн зустріч за участю начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Віти Беспалько, представників Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) та Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради.