Дитячий розважальний центр Fly Kids працює попри обіцянку мера: реакція влади

Міський голова порадив ретельніше перевіряти заклад і робити все, аби карантинних вимог там дотримувалися не на папері
Попри обіцянку закрити Fly Kids, яку міський голова Віталій Малецький дав батькам кременчуцьких школярів, розважальний центр продовжив працювати.
Аби переконатися в цьому, «ТелеграфЪ» зателефонував за номером, вказаним на Facebook-сторінці закладу. Чергова адміністраторка запевнила, що Fly Kids у Кременчуці працює, адже весь персонал вакцинований - тож ніяких підстав для закриття наразі немає.
Ми запитали в мера, чому ж так сталося - адже закрити цей та інші дитячі розважальні заклади, аби запобігти розповсюдженню COVID-19, він обіцяв тиждень тому під час засідання виконавчого комітету.
Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила:
Віталій Малецький нагадав, що на даний момент департамент має повноваження накладання штрафів під час спільних з поліцією та представниками держпродспоживслужби перевірок і порадив заходити до розважального центру частіше.