Дитячий розважальний центр Fly Kids працює попри обіцянку мера: реакція влади

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 519

Міський голова порадив ретельніше перевіряти заклад і робити все, аби карантинних вимог там дотримувалися не на папері

Попри обіцянку закрити Fly Kids, яку міський голова Віталій Малецький дав батькам кременчуцьких школярів, розважальний центр продовжив працювати.

Аби переконатися в цьому, «ТелеграфЪ» зателефонував за номером, вказаним на Facebook-сторінці закладу. Чергова адміністраторка запевнила, що Fly Kids у Кременчуці працює, адже весь персонал вакцинований - тож ніяких підстав для закриття наразі немає.

Ми запитали в мера, чому ж так сталося - адже закрити цей та інші дитячі розважальні заклади, аби запобігти розповсюдженню COVID-19, він обіцяв тиждень тому під час засідання виконавчого комітету.

Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк повідомила:

- На жаль, відповідь керівництва Fly Kids є негативною. Вони написали про те, що всі працівники є 100% вакцинованими, відвідувачів на сьогоднішній день значно поменшало, і вони вважають, що можуть працювати до «червоної» зони. Оце така відповідь.

Віталій Малецький нагадав, що на даний момент департамент має повноваження накладання штрафів під час спільних з поліцією та представниками держпродспоживслужби перевірок і порадив заходити до розважального центру частіше.

- Зробіть Fly Kids своїм улюбленим місцем! Щодня заходьте і контролюйте! Якщо працюємо - то дотримуємося всіх вимог. Будуть порушення - включайте всі адміністративні важелі аж до того, що будемо приймати рішення по індивідуально визначеному об'єкту щодо закриття.