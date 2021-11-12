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Дитсадки об'єднують, а дирекції парків — ні: дивна економія від мерії Кременчука

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 800 Коментарів: 1

 

Мер міста Віталій Малецький, відповідаючи на запитання «Телеграфа», заявив, що об'єднання парків «не на часі»

На сесію Кременчуцької міської ради, що відбудеться 23 листопада, винесли проєкт рішення про реорганізацію навчальних закладів міста. Йдеться про об'єднання 10 дитсадків (створення 5 закладів); об'єднання станції юних натуралістів та станції юних техніків. Такі зміни міський голова Віталій Малецький анонсував раніше — але містянам обіцяли обговорення. Натомість, як уже сказано, проєкт виносять на сесію.

Разом із тим, мер обіцяв, що будуть кадрові зміни і в парках — а також йтиметься про їхнє об'єднання. Але такого питання (на відміну від реорганізації освіти) у порядку денному майбутньої сесії немає.

«ТелеграфЪ» (після засідання виконкому, онлайн) запитав у мера, чому проєкту рішення про об'єднання комунальних підприємств, які опікуються парками, немає в порядку денному сесії?

- Об'єднання парків зараз не на часі... Якщо створити одне одне управління парків, можливо, будуть певні проблеми. Вчора я був на одному з об'єктів, який опікується «Благоустрій...» (КП «Благоустрій Кременчука» - ред.), паркова зона, поклали рулонний газон. Цитувати своє враження я не буду, тому що там було кілька лексичних конструкцій. Які не можна говорити на загал. Це про об'єднання. Тому що там немає господаря.Просто рулонний газон забули поливати три тижні...У них є тиждень, щоб виправитись.

Дивна економія

Пояснення мера виглядає доволі дивно — виходить, кременчужани мають додатково оплачувати прорахунки в роботі та невміння її організувати. Так, можливо, слід знайти одного керівника, який зможе? Але у мерії чомусь економлять на соцсфері, а не нка інших питаннях. Питання про «господарів» мер не ставив ні при об'єднанні стоматполіклінік, ні при об'єднанні бібліотек. Не ставить він його і зараз — при об'єднанні закладів освіти — чомусь ці заклади (на його переконання) зможуть працювати з меншою кількістю «господарів». Жодного разу не ставив мер і питання про скорочення кількості чиновників — їх нині 208, ні про скорочення витрат на піар: нагадаємо, комунальна телерадіокомпанія обходиться платникам податків у 20 млн грн, із них 9 млн грн виділено на «безкоштовну» газету. Отака вона, економія по-кременчуцьки.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: парк економія Малецький дитсадки
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Коментарі: 1

43
umz523:
Сьогодні, 16:57

предлагаю на сайте президента Украины составить петицию об освобождении с занимаемой должности городского голову города Кременчуг Малецкого В.А. за несоответствие занимаемой должности. я думаю 25 000 голосов наберется.  кто за?


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