Дитсадки об'єднують, а дирекції парків — ні: дивна економія від мерії Кременчука

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 800 Коментарів: 1

На сесію Кременчуцької міської ради, що відбудеться 23 листопада, винесли проєкт рішення про реорганізацію навчальних закладів міста. Йдеться про об'єднання 10 дитсадків (створення 5 закладів); об'єднання станції юних натуралістів та станції юних техніків. Такі зміни міський голова Віталій Малецький анонсував раніше — але містянам обіцяли обговорення. Натомість, як уже сказано, проєкт виносять на сесію.

Разом із тим, мер обіцяв, що будуть кадрові зміни і в парках — а також йтиметься про їхнє об'єднання. Але такого питання (на відміну від реорганізації освіти) у порядку денному майбутньої сесії немає.

«ТелеграфЪ» (після засідання виконкому, онлайн) запитав у мера, чому проєкту рішення про об'єднання комунальних підприємств, які опікуються парками, немає в порядку денному сесії?

- Об'єднання парків зараз не на часі... Якщо створити одне одне управління парків, можливо, будуть певні проблеми. Вчора я був на одному з об'єктів, який опікується « Благоустрій... » (КП « Благоустрій Кременчука » - ред.), паркова зона, поклали рулонний газон. Цитувати своє враження я не буду, тому що там було кілька лексичних конструкцій. Які не можна говорити на загал. Це про об'єднання. Тому що там немає господаря. Просто рулонний газон забули поливати три тижні...У них є тиждень, щоб виправитись .

Дивна економія

Пояснення мера виглядає доволі дивно — виходить, кременчужани мають додатково оплачувати прорахунки в роботі та невміння її організувати. Так, можливо, слід знайти одного керівника, який зможе? Але у мерії чомусь економлять на соцсфері, а не нка інших питаннях. Питання про «господарів» мер не ставив ні при об'єднанні стоматполіклінік, ні при об'єднанні бібліотек. Не ставить він його і зараз — при об'єднанні закладів освіти — чомусь ці заклади (на його переконання) зможуть працювати з меншою кількістю «господарів». Жодного разу не ставив мер і питання про скорочення кількості чиновників — їх нині 208, ні про скорочення витрат на піар: нагадаємо, комунальна телерадіокомпанія обходиться платникам податків у 20 млн грн, із них 9 млн грн виділено на «безкоштовну» газету. Отака вона, економія по-кременчуцьки.