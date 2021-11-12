«Люди дикі» і виклик поліції: перший день роботи ЦНАПу у Кременчуці з COVID-сертифікатами

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 183

Охоронець не може дочекатися кінця робочого дня... Але не все так погано: багато людей вакциновані та мають сертифікати, пересвідчився «ТелеграфЪ»

Біля входу до ЦНАПу, що на Гагаріна, «ТелеграфЪ» застав кілька людей, що не могли потрапити на прийом. Адже відсьогодні, із 12 листопада, до Центру надання адміністративних послуг (як і до мерії) можна пройти лише з сертифікатом про вакцинацію. На вході сертифікат просить пред'явити охоронець, вимірює температуру — і тоді пропускає відвідувачів.

У ЦНАП - тепер з сертифікатом

Тих, хто не може потрапити на прийом, небагато. Але вони дуже гучно обурюються — серед них затяті антивакцинатори. Ось вигуки, підслухані сьогодні у ЦНАПі:

- Это геноцид!.. Нам Зеленский обещал!.. - Порушуються мої конституційні права!

На склі установи — копія розпорядження міського голови про прийом лише з сертифікатами. Журналіст ТЪ показав сертифікат у додатку «Дія» - і зайшов до приміщення (сьогодні працівники редакції сходили туди двічі - без проблем).

- Як вам перший день роботи у нових умовах? - запитуємо охоронця. - Важко! Не можу дочекатися кінця зміни. Люди дикі! - ділиться враженнями охоронець.

Проте каже, що значних інцидентів не було, хоча без сертифікатів сьогодні не пустили нікого.

Тим, хто не має сертифікатів, радять електронні сервіси

Олена Заніна, заступниця директора департаменту ЦНАП теж поділилася своїми враженнями:

- Насправді майже всі люди ставляться з розумінням. Бувають прикрі ситуації, але в нас є багато електронних сервісів, люди можуть ними користуватися. Тому виходимо з цього становища. Думаю, все буде добре. Як з'ясувалося, вакцинованих у нас дуже багато. Конфліктних ситуацій у нас сьогодні не було, - прокоментувала вона.

Більшість людей поводиться з розумінням та чемно

Поки ми розмовляли — виявляється біля ЦНАПу назрів конфлікт. Одна з відвідувачок ЦНАПу, яка не змогла потрапити на прийом, викликала патрульну поліцію.

- Порушуються мої громадянські права! - заявила дівчина, посилаючись на статтю 33 Конституції (про право вільного пересування) та чомусь на статтю 39 (про мирні зібрання, яка не має жодного відношення до відвідин ЦНАПу). - А чому ви не хочете щеплення зробити? - запитуємо ми. - Це питання з підвохом? - запитує дівчина та згодом відповідає. - Тому що я вважаю, що ніякого ковіду не існує. Це медичний експеримент, який проводять на людях! - Кількість трупів вас не переконує? - А хіба від інших хвороб не помирають?..

Дівчина посилається на якісь «офіційні джерела», «вірусологів» - та більш конкретно назвати ці «джерела» не може.

Тим часом приїздить поліція. Громадянці пояснюють, що у неї є не лише права, але й обов'язки. Патрульна переконує, що під час епідемії нещеплені порушують права інших людей на безпеку та цитує статтю 68 Конституції України:

« Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності » .

Громадянка викликала поліцію, бо її не пустили до ЦНАПу

Як видно, патрульних непогано проконсультували на такі випадки. Чим завершився цей інцидент — поки що невідомо. Дівчина телефоном викликала ще й слідчу групу.

До речі, не лише в Україні вводять обмеження для нещеплепних громадян з метою запобігти розповсюдженню епідемії. Незабаром матеріал про це - на нашому сайті.