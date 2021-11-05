У Кременчуці збираються закривати дитячий розважальний центр Fly kids

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 1 454 Коментарів: 5

Мер врешті-решт дослухався до батьків, які пропонували зробити це майже два тижні тому

У Кременчуці планують посилити карантинні обмеження: мер дав розпорядження закрити дитячий розважальний центр Fly kids та інші заклади, де збирається велика кількість людей. Під час засідання виконавчого комітету 5 листопада Віталій Малецький доручив підготувати відповідні листи.

На такий крок він зважився після спілкування з батьками, які обурювалися тим, що закривають лише школи - а всі інші місця скупчення дітей відкриті для відвідування.

Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк додала, що 4 листопада спілкувалася з адміністратором Fly kids.