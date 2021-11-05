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У Кременчуці збираються закривати дитячий розважальний центр Fly kids

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 1 454 Коментарів: 5

 

Мер врешті-решт дослухався до батьків, які пропонували зробити це майже два тижні тому

У Кременчуці планують посилити карантинні обмеження: мер дав розпорядження закрити дитячий розважальний центр Fly kids та інші заклади, де збирається велика кількість людей. Під час засідання виконавчого комітету 5 листопада Віталій Малецький доручив підготувати відповідні листи.

На такий крок він зважився після спілкування з батьками, які обурювалися тим, що закривають лише школи - а всі інші місця скупчення дітей відкриті для відвідування.

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Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк додала, що 4 листопада спілкувалася з адміністратором Fly kids.

- Буквально вчора ми говорили з адміністратором Наталею, яка відповідає за його роботу, попереджали про посилення карантинних вимог. Вона відповіла, що людей значно менше.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Tripadvisor
Теги: «Fly kids» карантин закриття діти
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Коментарі: 5

7
Sleash:
Сьогодні, 11:29

Поделитесь информацией, проблема ковида заключается в детях???

Смотрю закрыты школы, детские секции. Детей максимально изолировали, хорошо на улицу еще можно выходить. Зато пенсионеры (самая уязвимая категория населения) ездят в транспорте, на оптовой базе толпы людей что пройти никак. Вчера после работы зашел в маркет, посмотрел на очередь и решил что не так сильно и нужно.    


19 2
161
adf007:
Сьогодні, 11:38

Всё анекдоты берут из жизни, : Летом всем учителям кричали:

- Сделайте вакцины и школы не закроем, будете свободно работать и ходить в публичные места.

95% заставили и они сделали, в итоге все школы закрыты.

Всех сотрудников общепита и много других заведений тоже под угрозой увольнения заставили, в итоге всё скоро позакрывают.

Риторический вопрос - кто ещё верит в силу вакцины?


10 9
24
Малыш:
Сьогодні, 11:44

А может мер тогда совсем осмелеет и закроет заведения своего босса: Свитло, Галактика и т.п.?

 


23 1
166
ТимТимыч:
Сьогодні, 13:24

Цитата: Малыш

А может мер тогда совсем осмелеет и закроет заведения своего босса: Свитло, Галактика и т.п.?

 

Он что, враг себе? Даже орешки иногда теряют твёрдость.


1 0
124
Juja:
Сьогодні, 13:35

Цитата: Малыш

А может мер тогда совсем осмелеет и закроет заведения своего босса: Свитло, Галактика и т.п.?

 

Они уже требуют сертификаты при входе.


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