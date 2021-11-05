У Кременчуці збираються закривати дитячий розважальний центр Fly kids

У Кременчуці планують посилити карантинні обмеження: мер дав розпорядження закрити дитячий розважальний центр Fly kids та інші заклади, де збирається велика кількість людей. Під час засідання виконавчого комітету 5 листопада Віталій Малецький доручив підготувати відповідні листи.
На такий крок він зважився після спілкування з батьками, які обурювалися тим, що закривають лише школи - а всі інші місця скупчення дітей відкриті для відвідування.
Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк додала, що 4 листопада спілкувалася з адміністратором Fly kids.
- Буквально вчора ми говорили з адміністратором Наталею, яка відповідає за його роботу, попереджали про посилення карантинних вимог. Вона відповіла, що людей значно менше.
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