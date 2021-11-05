У Кременчуці створять спеціальні групи для перевірки дотримання карантинних обмежень

У місті планують посилити контроль за дотриманням карантину. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що сьогодні, 5 листопада, отримав розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологиічної надзвичайної ситуації на території Полтавської області, щодо проведення перевірок дотримання карантинних обмежень.
Перевірки пройдуть з 5 по 12 листопада. До робочих груп, які здійснюватимуть перевірки, обов'язково мають увійти представники органів місцевого самоврядування, дерпродспоживслужби, поліції та центру контролю та профілактики хвороб.
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