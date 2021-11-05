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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці створять спеціальні групи для перевірки дотримання карантинних обмежень

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 839 Коментарів: 5

 

Відповідне доручення місто отримало від Міністерства охорони здоров'я

У місті планують посилити контроль за дотриманням карантину. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що сьогодні, 5 листопада, отримав розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологиічної надзвичайної ситуації на території Полтавської області, щодо проведення перевірок дотримання карантинних обмежень.

До Кременчука їдуть 4 столичні бригади: перевірятимуть дотримання карантину
- Відповідно до цього ми сьогодні створимо робочі групи, які будуть працювати на упередження та попередження ситуацій, які сприяють поширенню коронавірусної хвороби, - наголосив мер.

Перевірки пройдуть з 5 по 12 листопада. До робочих груп, які здійснюватимуть перевірки, обов'язково мають увійти представники органів місцевого самоврядування, дерпродспоживслужби, поліції та центру контролю та профілактики хвороб.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: перевірки карантин COVID-19
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Коментарі: 5

916
inattentive:
Сьогодні, 11:36

Так едут же уже и так "ревизоры"


1 0
161
adf007:
Сьогодні, 11:42

А они будут одеты в немецкой форме или по граждке?


13 0
200
lag8600:
Сьогодні, 11:46

Цитата: adf007

А они будут одеты в немецкой форме или по граждке?

По гражданке с плакатом "Бакшиш".


1 0
370
shoni1970:
Сьогодні, 12:54

Цитата: adf007

А они будут одеты в немецкой форме или по граждке?

Погромы и расстрелы будут?


3 0
166
ТимТимыч:
Сьогодні, 13:16

Обмеження! Обмеження! Обмеження!

Хоть когда-нибудь ещё услышим призывы
1. "Кушайте побольше свежих овощей и фруктов"
2. "Закаляйтесь" (обливание, сон на свежем воздухе, активный отдых  и т.д.)

3. "Занимайтесь спортом и по утрам - гимнастикой"
4. Оздоровление
5. Хороший позитивный настрой
....
А что у нас второй год подряд?
Запугивания, нагнетание паники, запреты на нормальную жизнь и возможность работать, недоступность занятия спортом, да даже к врачу хрен попадёшь хотя бы для профилактики заболеваний. Если бы так всё было страшно, власти бы наоборот успокаивали людей и стремились улучшить ситуацию. Ну а поскольку цели другие, то...

("минусы", естественно, прилетят от чахлыков и приверженцев этих запретов)

 


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