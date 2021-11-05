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З лікарні звільнилися 7 лікарів: кременчужани бідкаються, Середа розводить руками

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 490 Коментарів: 2

 

Головний медик каже, що натомість прийшли троє інтернів та двоє нових лікарів

З Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, що на квт. 278, звільнилося семеро сімейних лікарів, троє з яких не працюють з 1 листопада. Повідомлення про це розмістили на склі реєстратури. Кременчужани сфотографували його та виклали у соціальних мережах. Люди бідкаються, що через нестачу медиків, аби потрапити на прийом до сімейного лікаря, треба чекати тижнями.

 

ТЪ зателефонував до директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи, щоб дізнатися, чому лікарі масово звільняються з медзакладу. Спочатку він відповів, що не в курсі цієї ситуації.

- Не маю такої інформації. Можливо, за три роки? Була та ситуація, коли звільнилося 4 лікарі декілька місяців тому: одна на пенсію пішла і троє – у приватну клініку. Це було в червні. Більше в мене інформації немає на даний час. Люди звільняються, хтось йде на пенсію, але такого, щоб за три дні звільнилася така кількість, такого немає. Знову ж таки, вийшли після закінчення інтернатури три лікарі. Це звичайний процес – хтось звільняється, хтось приходить.

Просто, можливо, інформація на реєстратурі буде, поки всі не укладуть декларації. Людина ж не приходить кожного тижня в поліклініку, буває раз в три місяці, раз в шість. Вони приходять і дізнаються, що лікаря немає. Хоча при звільненні лікаря медична сестра намагається всім зателефонувати і сказати, що лікар більше не працює, будь ласка, зверніться, ми вам запропонуємо іншого спеціаліста.

Ми запитали, що робити кременчужанам, які мають тижнями чекати прийом у сімейного лікаря.

- Дивлячись для чого їм треба записатися. Якщо записатися на прийом з температурою, то це іде щоденний запис – і лікарі приймають до останнього. Просто зараз дуже важка ситуація – приймають і по 50 людей в день. Якщо це прийти і отримати довідку для санаторно-курортного лікування на наступний рік, то, звичайно, це плановий запис і він може бути відтермінований. Ми ж повинні розуміти, яка ситуація зараз в країні і чим лікарі зайняті.

Пізніше на засіданні виконкому 5 листопада головний медик повідомив, що об'ява про звільнення чотирьох лікарів висить ще з минулого року – двоє з них поважного віку (80 років), одна лікарка – пенсійного віку і одна переїхала за кордон. Але у них залишилося ще по декілька десятків пацієнтів, 95% вже уклали декларації з іншими спеціалістами, а 5% людей ніяк «не дойдуть» у медзаклад, щоб це зробити.

Крім того, він наголосив, що крім трьох інтернів до Центру ПМСД №3 прийшли ще двоє нових лікарів – один з приватної клініки, другий – після стажування.

Для більш детальної інформації Максим Середа порадив нам зателефонувати керівнику Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Марії Чорнявській, але на час виходу новини нам не вдалося поговорити з нею. Ми будемо намагатися зв'язатися з пані Чорнявською, коли нам це вдасться, матеріал буде доповнений.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: врачи лікарі звільнення поликлиника
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Коментарі: 2

1 176
antikola:
Сьогодні, 12:17

Докерувались


17 1
370
shoni1970:
Сьогодні, 12:27

То мабуть вони пішли працювати в ті спецгрупи, що в попередній новині? А що, там пейок пожирніший буде.


0 4

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