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Підвищення тарифів на проїзд у маршрутках і тролейбусах мерія відклала на наступний рік (додано)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 555 Коментарів: 3

 

Влада поставила це у план підготовки регуляторних актів

Міська влада планує у першому півріччі 2022 року підготувати регуляторний акт щодо встановлення «економічно обгрунтованих» тарифів на проїзд у тролебусах та маршрутках. Відповідний проєкт рішення про внесення у план підготовки регуляторних актів сьогодні, 5 листопада, з’явився на сайті Кременчуцької міської ради. Підстави – звернення КТУ та перевізників.

Процедура регуляторного акту передбачає його обговорення з громадськістю.

Раніше мер говорив, що у виконкомі ще визначаються, як провести підвищення тарифів без застосування процедури регуляторного акту – за скороченою процедурою. Та, як видно, передумали. Нагадаємо, перевізники хочуть 10-12 гривень за проїзд; про хотіння КТУ ще не відомо.

Додано

ТЪ запитав у мера під час засідання виконкому, чи означає цей проєкт рішення, що в цьому році тариф ще не буде підвищуватися? Мер відповів, що провів нараду з перевізниками і намагався розібратися, хто на якому паливі їздить, і кому на скільки коригувати тариф. Після цього перевізники сказали, що подумають - і більше поки що з новими розрахунками не поверталися. 

Мер Кременчука заявив про «коригування тарифів» на проїзд у маршрутках
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи маршрутка тролейбус
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Коментарі: 3

509
JJAbrams:
Сьогодні, 12:47

цирк какой то


4 0
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shoni1970:
Сьогодні, 12:55

Цитата: JJAbrams

цирк какой то

Ну так клоуны ж при власти.


1 0
310
Andron777:
Сьогодні, 13:28

Мотивували лакшері шо газ по 35 грн smile  Де вони і на яких заправках це бачили? Скільки існують в Кременчуці приватні перевізники я ще ніколи не бачив, щоб хоч одна маршрутка заправлялась на автозаправці. smile


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