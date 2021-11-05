Відомі дати: батьки змусили мера Кременчука підписати графік завершення ремонтів в дитсадках

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 1 034 Коментарів: 1

«ТелеграфЪ» прийшов на мітинг, аби дізнатися про результати бесіди з перших вуст

Під стінами мерії 5 листопада зібралися батьки не лише школярів, яких відправили на дистанційне навчання, а й дошкільнят, яких переводять до інших садочків. Усі вони прагнуть діалогу з владою - адже під час попередніх мітингів владна не дослухалася до людей.

12.03. На мітингу присутні не лише батьки з дітьми, а й вихователі, які прийшли їх підтримати. Люди розповідають журналістам свої історії.

Так, кременчужанка Тетяна каже, що її дитина відмовляється ходити в інший садочок, бо там погані умови.

Батько Дмитро Сукач каже, що влада робить винним підрядника - але це неправильно.

Наразі у дитячих садочках Кременчка працює по 2-4 людини, якім до того ж не платять гроші.

Люди чекають, коли ж до них вийде мер.

12.18. Охоронець сказав, що у мера обід, тому він не може вийти.

12.21. Пан Кравченко сказав Дмитру Сукачу, що мер не хоче бачити батьків, бо вони в соцмережах поливають його брудом.

На думку батьків, основна причина закриття дитячих садочків в центрі міста полягає в тому, що територію, яку вони займають, хочуть забрати під інші потреби. Приміром, під застройку.

Люди вимагають, щоб мер вийшов до них.

12.30. Батьки вкрай обурені тим, що міський голова не бажає з ними спілкуватися. Багато хто відпросився з роботи заради цієї зустрічі, але мер не хоче вийти до людей.

Діти крейдою написали перед будівлею виконкому «Я хочу в садочок!»

12.35.

- Мера! Мера! - вимагають люди.

Вихователь дитячого садочку №18 з 33-річним стажем Олена Леонідівна каже, що такого жаху не було за весь час її роботи. До закриття садочок був переповнений, в групах перебувало по 28 дітей одночасно.

12.40. Люди знов скандують: «Мера! Мера!», сподіваючись, що Віталій Малецький нарешті їх почує.

- Мэр, выходи! - кричать діти.

12.50. Через 50 хвилин після початку мітингу до людей під крики «Ганьба!» вийшов міський голова Віталій Малецький.

- Де повага до громадян?! - запитують батьки, - Чому не вийшов раніше? Обід в тебе був?!

12.57. Підтримати міського голову вийшли віцемери та очільник департаменту освіти Геннадій Москалик.

Батьки запитують, чому нічого не робилося в садочках протягом трьох літніх місяців.

13.00. Мер розповів, що під час засідання виконкому вирішили направити 5 мільйонів гривень на зарплати вихователям садочків. Щодо початкової школи, він сказав, що у вівторок візьмуть статистику і приймуть рішення, чи буде вона працювати.

- Приїхала комісія з Києва і вимагає гайки прикрутити щодо карантину, - зазначив пан Малецький.

Батьки школярів кажуть, що згідно офіційному повідомленню МОЗ епідемії наразі немає, всі вчителі вакциновані - тож приводів тримати дітей на дистанційному навчанні немає. Один з мітингувальників зазначив, що дітям не можна сидіти перед монітором більше за 20 хвилин, а уроки йдуть по 45 хвилин. Це може спричинити проблеми з зором.

Мер відповів, що у лікарнях навіть коридори заповнені пацієнтами.

13.15. Мера змусили підписати графік завершення ремонтів у дитячих садках.

Щодо шкіл, то з 23 листопада планують розпочати очне навчання для початкової школи за умови якщо показники захворюваності будуть в нормі. На засідання профільної комісії запросили трьох батьків.

13.19. Віталій Малецький пішов під крики: «Ганьба!».



