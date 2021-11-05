Відомі дати: батьки змусили мера Кременчука підписати графік завершення ремонтів в дитсадках

Під стінами мерії 5 листопада зібралися батьки не лише школярів, яких відправили на дистанційне навчання, а й дошкільнят, яких переводять до інших садочків. Усі вони прагнуть діалогу з владою - адже під час попередніх мітингів владна не дослухалася до людей.
12.03. На мітингу присутні не лише батьки з дітьми, а й вихователі, які прийшли їх підтримати. Люди розповідають журналістам свої історії.
Так, кременчужанка Тетяна каже, що її дитина відмовляється ходити в інший садочок, бо там погані умови.
Батько Дмитро Сукач каже, що влада робить винним підрядника - але це неправильно.
Наразі у дитячих садочках Кременчка працює по 2-4 людини, якім до того ж не платять гроші.
Люди чекають, коли ж до них вийде мер.
12.18. Охоронець сказав, що у мера обід, тому він не може вийти.
12.21. Пан Кравченко сказав Дмитру Сукачу, що мер не хоче бачити батьків, бо вони в соцмережах поливають його брудом.
На думку батьків, основна причина закриття дитячих садочків в центрі міста полягає в тому, що територію, яку вони займають, хочуть забрати під інші потреби. Приміром, під застройку.
Люди вимагають, щоб мер вийшов до них.
12.30. Батьки вкрай обурені тим, що міський голова не бажає з ними спілкуватися. Багато хто відпросився з роботи заради цієї зустрічі, але мер не хоче вийти до людей.
Діти крейдою написали перед будівлею виконкому «Я хочу в садочок!»
12.35.
Вихователь дитячого садочку №18 з 33-річним стажем Олена Леонідівна каже, що такого жаху не було за весь час її роботи. До закриття садочок був переповнений, в групах перебувало по 28 дітей одночасно.
12.40. Люди знов скандують: «Мера! Мера!», сподіваючись, що Віталій Малецький нарешті їх почує.
12.50. Через 50 хвилин після початку мітингу до людей під крики «Ганьба!» вийшов міський голова Віталій Малецький.
12.57. Підтримати міського голову вийшли віцемери та очільник департаменту освіти Геннадій Москалик.
Батьки запитують, чому нічого не робилося в садочках протягом трьох літніх місяців.
13.00. Мер розповів, що під час засідання виконкому вирішили направити 5 мільйонів гривень на зарплати вихователям садочків. Щодо початкової школи, він сказав, що у вівторок візьмуть статистику і приймуть рішення, чи буде вона працювати.
Батьки школярів кажуть, що згідно офіційному повідомленню МОЗ епідемії наразі немає, всі вчителі вакциновані - тож приводів тримати дітей на дистанційному навчанні немає. Один з мітингувальників зазначив, що дітям не можна сидіти перед монітором більше за 20 хвилин, а уроки йдуть по 45 хвилин. Це може спричинити проблеми з зором.
Мер відповів, що у лікарнях навіть коридори заповнені пацієнтами.
13.15. Мера змусили підписати графік завершення ремонтів у дитячих садках.
Щодо шкіл, то з 23 листопада планують розпочати очне навчання для початкової школи за умови якщо показники захворюваності будуть в нормі. На засідання профільної комісії запросили трьох батьків.
13.19. Віталій Малецький пішов під крики: «Ганьба!».
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