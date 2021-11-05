Педагогам Кременчука влада знайшла 5 млн грн на зарплату

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 314

Шукали не так і далеко – частково це гроші, зекономлені на зарплаті

Педагогам міста знайшли 5 млн грн на зарплату. Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань по освіті ухвалили в терміновому порядку 5 листопада на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради «з голосу» - навіть не був оприлюднений проєкт рішення.

Як повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик, це гроші, зекономлені на харчуванні, медикаментах, частково – на компослугах і на самих зарплатах (люди брали відпустки за свій рахунок).

Нагадаємо, з міського бюджету фінансується зарплата вихователів (зарплата вчителів – за рахунок державного бюджету). Раніше Геннадій Москалик заявляв, що до кінця року вихователям на зарплату не вистачає 7,5 млн грн – і цим частково пояснював «добровільні» відпустки працівників за свій рахунок.