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Педагогам Кременчука влада знайшла 5 млн грн на зарплату

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 314

 

Шукали не так і далеко – частково це гроші, зекономлені на зарплаті

Педагогам міста знайшли 5 млн грн на зарплату. Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань по освіті ухвалили в терміновому порядку 5 листопада на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради «з голосу» - навіть не був оприлюднений проєкт рішення.

Як повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик, це гроші, зекономлені на харчуванні, медикаментах, частково – на компослугах і на самих зарплатах (люди брали відпустки за свій рахунок).

Нагадаємо, з міського бюджету фінансується зарплата вихователів (зарплата вчителів – за рахунок державного бюджету). Раніше Геннадій Москалик заявляв, що до кінця року вихователям на зарплату не вистачає 7,5 млн грн – і цим частково пояснював «добровільні» відпустки працівників за свій рахунок.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата педагоги вчителі
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