«Я думаю, там 100% є примус», - депутатка Гориславець про відпустки за свій рахунок у дитсадках

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 436

На відміну від дитсадків, працівники мерії так активно у відпустки за свій рахунок не ходять - тому депутатка й зробила такий висновок

Відпустка за свій рахунок як засіб економії коштів цьогоріч активно використовується у дитсадках. Керівник департаменту освіти Геннадій Москалик визнає, що така практика існує. З іншого боку, і він, і мер Віталій Малецький переконують, що люди ходять у відпустки добровільно — про це уже писав ТЪ раніше.

Виходить, люди добровільно відмовляються від грошей заради економії? Цим питанням глибше поцікавилася депутатка Лариса Гориславець із профільної депкомісії з питань освіти.

Отримавши інформацію від педагогів про масові відпустки за свій рахунок, вона надіслала депутатське звернення до освітянської профспілки. Запитала про кількість заяв на відпустки за власний рахунок (по місяцях від кожного закладу дошкільної освіти Кременчука за період від 1 січня до 30 вересня 2021 року). Профспілка розіслала запити на кожен із дитсадків – і депутатка отримала 60 відповідей про такі відпустки. Проаналізувавши їх, вона каже: ситуація не однакова - є заклади, де відпустки за свій рахунок практикуються, але не дуже широко; але є й такі дитсадки, де відпочили без зарплати практично всі працівники. Лариса Гориславець не вірить, що такого роду відпустки були суто добровільними. Про це вона заявила під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 29 жовтня, де мер якраз заговорив про заходи економії та можливе об’єднання дитсадків.

- Щодо оптимізації і зарплат дитячих садків. Я хочу нагадати, Віталію Олексійовичу, що минулого разу ви радили затягти паски. Я маю інформацію (статистику) дитсадків. Там у відпустки за власний рахунок ходять практично всі співробітники: 40 людей працює — 46 заяв було, - навела Лариса Гориславець статистику по одному з дитсадків.

Згодом вона розповіла ТЪ, що навела дані по дитсадку № 62.

- А в апараті міського голови 25 людей працює, жодної заяви не було в 2021 році. Це про бажання людей йти у відпустки за власний рахунок. Я думаю, там 100% є примус, - такий висновок про дитсадки зробила депутатка.

Інформацією про відпустки чиновників вона володіє, бо одночасно зі зверненнями до освітянської профспілки написала аналогічні листи до виконкому Кременчуцької міської ради, до комунального табору «Зоряний» та КП «Інститут розвитку міста»*. Запитувала про те саме - штатну кількість працівників та про відпустки за свій рахунок. Депутатка каже: хотіла з’ясувати, чи на всіх бюджетниках однаково економлять? Питання логічне, адже дефіцит бюджету – проблема не тільки освітян, а, передусім, управлінців-чиновників.

Виявилося, що у виконкомі та у двох комунальних установах відпустки за свій рахунок непопулярні – тобто ситуація кардинально інша, ніж у дитсадках. Працівники «Зоряного» та «Інституту розвитку…» у такі відпустки не ходили взагалі.

Із 208 працівників виконавчого комітету Кременчуцької міськради (відповідно до штатної чисельності) заяв на відпустки без збереження зарплати у 2021 році подано 25. При цьому, наприклад, працівники апарату міського голови, який налічує 25 осіб у відпустки за свій рахунок не ходили. (Для порівняння: штат педпрацівників у дитсадку №18, наприклад, удвічі менший, ніж штат апарату міського голови - педагогів 13 разом із завідувачкою).

Залишається тільки додати, що середня зарплата вихователя становить 6300 грн – таку цифру теж отримала Лариса Гориславець у відповідь на запит. Зовсім небагато, щоб жертвувати на користь бюджету…

До слова, штатна чисельність виконкому (працівників якого не відправляють у відпустки за свій рахунок) невпинно збільшувалася з року в рік – у той час, як інші галузі скорочували.

Ось як зросла штатна чисельність виконкому Кременчуцької міської ради:

2015 рік – 142

2018 рік -191

2020 рік - 198

2021рік - 208

Нагадаємо, у місті знищили стоматполіклініки, залишивши одне комунальне підприємство. Тепер закривають бібліотеки, називаючи це реорганізацією, а на черзі – об’єднання дитсадків та скорочення у закладах позашкільної освіти.

Проте на чиновниках мер міста чомусь економити не пропонує. Як не пропонує економити і на власному піарі: нагадаємо, на 2021 рік у міському бюджеті передбачили 21 мільйон гривень на комунальне телебачення, із них 9 млн грн – на так звану «безкоштовну» газету.

* КП «Інститут розвитку міста» - підприємство, яке відповідає за міжнародні зв’язки та залучення інвестицій. Свого часу опікувалося майбутнім індустріальним парком, який помер, так і не народившись. А згодом помер ще один ненароджений проєкт, яким опікувалося це ж саме підприємство - сонячна електростанція, яку мали збудувати інвестори замість технопарку.