«Поле чудес» у Кременчуці знову вільне: сонячної електростанції на 150 га землі не буде

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 756 Коментарів: 1

Територія у районі Північного промвузла — 150 га землі, де планували збудувати сонячну електростанцію — тепер знову вільна. Про те, що робити із цією величенькою земельною ділянкою, говорили 14 червня на засіданні депутатської комісії з питань екології, земельних відносин, містобудування та архітектури. Йдеться про так зване «Поле чудес» між Молодіжним та Великою Кохнівкою. Свого часу мерія планувала індустріальний парк — але потім благополучно «поховала» цю ідею після 10 років роботи над проєктом, купи витрачених коштів на його реалізацію та проведення інвестиційного конкурсу. Тож сонячна електростанція була вже другим інвестиційним проєктом, якому не судилося стати реальністю. Щось не так з «Полем чудес» - дива створення робочих місць у Кременчуці, яке передбачали обидва проєкти, так і не відбувається.

Ділянку наприкінці 2018 року в результаті нового інвестиційного конкурсу отримало в оренду ТОВ «Нове тепло». І ось, у 2021 році виявилося, що ця фірма заборгувала в міський бюджет 17 тисяч гривень за оренду землі. На даний час оренда припинена — договір розірвано за рішенням минулої сесії міськради, що відбулася в травні. Тепер депутати думають, що робити із 150-ма вільними гектарами землі.

- Моя особиста думка — треба знову повертатися до індустріального парку, - висловився під час засідання земельної депутатської комісії її голова Сергій Порчирян.

Та поки що це лише розмови — та й навряд чи вдасться повернутися «у ту саму річку» - особливо якщо ти в неї так і не ввійшов.

Довідка

ТОВ «Нове тепло» зареєстрована у Кременчуці. На момент перемоги у інвестиційному конкурсі фірма мала статутний капітал 20 тис грн. Землю під об'єкт альтернативної енергетики їй віддали в оренду на 49 років. У 2018 році, коли ТОВ «Нове тепло» затверджували як переможця конкурсу, член виконкому на громадських засадах Анатолий Шабала (на той час директор КВБЗ) поставив під сумів те, що фірма здатна освоїти таку територію та збудувати дороговартісну сонячну електростанцію.

На даний час статутний капітал компанії виріс до 7 млн 720 тис грн — але інтерес до проєкту, як видно, фірма втратила.

ТОВ «Нове тепло» має зв'язок ще з однією фірмою, яка спеціалізується на альтернативній енергетиці — ТОВ «Кліар Енерджі Кременчук», якій віддали Деївське звалище для виробництва електроенергії з біогазу взагалі без конкурсу.