Кременчук – лідер з темпів вакцинації на Полтавщині протягом вихідних

Під час апаратної наради, що відбулася в приміщенні Полтавської ОДА 14 червня, обговорили ситуацію з COVID-19 в області. Офіційний сайт держадміністрації повідомляє, що за вихідні щепили 2654 мешканців Полтавщини:
Загалом вакцину отримали понад 75 тисяч осіб, з них 14200 щепилися двома дозами.
Перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін зазначив:
Разом з цим директор обласного Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак доповів, що область повністю забезпечена вакциною, а ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася.
Усього в умовах стаціонару лікується 135 осіб, 27 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. У найбільшій зоні ризику знаходяться пацієнти віком від 60 до 79 років.