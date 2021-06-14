Кременчук – лідер з темпів вакцинації на Полтавщині протягом вихідних

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Область наразі перебуває в «зеленій» зоні, проте розслаблятися не варто

Під час апаратної наради, що відбулася в приміщенні Полтавської ОДА 14 червня, обговорили ситуацію з COVID-19 в області. Офіційний сайт держадміністрації повідомляє, що за вихідні щепили 2654 мешканців Полтавщини:

1157 – в Кременчуці;

859 – в Полтаві;

367 – в Горішніх Плавнях;

145 – в Миргороді

126 – в Лубнах.

Загалом вакцину отримали понад 75 тисяч осіб, з них 14200 щепилися двома дозами.

Перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін зазначив:

- Коронавірус не зник, тому дотримання комплексу простих протиепідеміологічних правил і вакцинація – той дієвий інструмент, який поверне нас до звичного життя.

Разом з цим директор обласного Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак доповів, що область повністю забезпечена вакциною, а ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася.

Усього в умовах стаціонару лікується 135 осіб, 27 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. У найбільшій зоні ризику знаходяться пацієнти віком від 60 до 79 років.