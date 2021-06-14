Тренування заради дітей: Боксер Сергій Радченко проводить тренування, щоб відкрити дитячий майданчик

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 193

Кошти мають залучити не лише від тренувань, а й від благодійного фестивалю та забігу





























Фото: Олександр Попенко

Боксер-професіонал з Кременчука Сергій Радченко проводить благодійні тренування. Виручені кошти підуть на облаштування дитячого майданчика у парку «Студентський», який розташований на Першому Занасипі.

- У нас практично у кожному районі є великі парки, сквери та зелені зони з сучасними дитячими майданчиками і гойдалками. Тому виникла ідея зайнятися благодійністю, аби у цьому районі з’явився новий дитячий майданчик, - поділився Сергій Радченко.

Сергій постійно займається благодійністю: участь у благодійних акціях, зібрані речі для дитячого будинку, відреставрований ринг та спортінвентар для школи-інтернату ім.І.Піддубного. На початку пандемії Сергій разом з друзями організував ініціативну групу «Ми поряд», яка у найкритичніший момент підтримувала літніх людей Кременчука. Тепер на черзі - дитячий майданчик. Для втілення цієї ідеї Сергій Радченко планує з однодумцями провести не лише благодійні тренування, а й спортивний фестиваль та забіг.

Новий дитячий майданчик планують розташувати на території тенісного клубу «Прем’єр». Комплекс включатиме гойдалки, турнікети, пісочниці, будинки та багато іншого. Для втілення цього проєкту необхідно близько 240 000 грн.

Кожен зможе долучитися до благодійного проєкту. Можна або записатися на індивідуальне тренування із Сергієм Радченком (написати у фейсбук або інстаграм ), долучитися до благодійного забігу та фестивалю. Або перерахувати кошти на картку: 4731 2191 1300 6880.





До проєкту долучаються як спортсмени, так і юні кременчужани

Участь у благодійних тренуваннях з боксу долучаються як спортсмени, так і кременчужани, які раніше не займалися спортом або безпосередньо боксом.

Зосереджений 6-річний Іван впевнено працює на «лапах». Хлопець зізнався, що прийшов на бокс, щоб стати сильним. Йому найбільше подобається працювати у рукавичках.

А ось двоє дівчат – Олена й Анастасія – професійні танцівниці.

- Тренуватися у такого чемпіона як Сергій – дуже круто, - зізналася Олена Слабко. Дівчина любить відкривати щось нове та незвичне для себе.





Анастасія Криловецька додала, що дуже цікаво спробувати свої сили у цьому виді спорту й категорично не погоджується, що бокс – це не жіноча справа.

- Цікаво будь-якій дівчині спробувати себе в ролі сильної, але інший образ, - додала Анастасія.





Роман Петричук – спортсмен з досвідом, але вирішив спробувати себе у боксі та підтримати благодійний проєкт.

- Намагаюсь брати активну участь у житті міста, і підтримувати цікаві благодійні проєкти, - розповів Роман.

Сергій Лобко також ніколи не займався боксом. Тим паче чоловік після травми, але це не заважає йому поступово через тренування повертатися до форми та відкривати бокс.

- З’явилася інформація, що професійний боксер проводить благодійну акцію, спрямовану на будівництво дитячого майданчика в районі Першого Занасипу для всіх кременчужан. Звичайно, ми як люди, які не байдужі до нашого міста, активні, які прагнуть максимально допомогти всіми можливими методами, не могли не приєднатися до цієї ініціативи. Це, по-перше, можливість допомогти, а по-друге, можливість потренуватися і отримати нові навички, необхідні в наш тяжкий час, - поділився Сергій Лобко.

«Для втілення проєкту необхідна сума у розмірі 240 000 грн»

- Сергію, як виникла ідея створення благодійної акції?

- Досить добре знаю своє місто в якому народився і живу з самого дитинства. Практично в кожному густонаселеному районі є парки або сквери і відповідно сучасні дитячі майданчики: парк Придніпровський, на Водоканалі, навпроти ДК Нафтохімік, парк Миру та інші. Нещодавно звернув увагу на те, що такого немає на Першому Занасипу. Начебто і є парк «Студентський», але назвати його парком в якому можуть відпочивати люди з дітьми абсолютно не можливо. Максимум, що можуть діти - це взимку при наявності снігу покататися з гірки, яка знаходиться біля дороги. Ось і виникла ідея зробити в цьому районі дитячо-спортивний куточок для всіх жителів району, а так само і всіх кременчужан.

На зустріч пішло керівництво тенісного клубу «Прем'єр», яке надає місце для дитячого майданчика і береться за її обслуговування. З дозволом відвідувати цей майданчик всім охочим.

- Чи вже є проєкт дитячого майданчика та визначено яка необхідна сума для втілення ідеї?

- Відразу зробити великий майданчик, наприклад, як майданчик «Рошен» у Придніпровському парку звичайно складно без підтримки серйозних вкладень. Такий майданчик коштує близько 1 млн грн, може навіть більше.

Проте зробити старт і поставити для початку один, але досить великий дитячий комплекс, де вже зможуть проводити своє дозвілля батьки з дітьми - я впевнений ми зможемо! Звичайно, що спільно з підтримкою небайдужих людей, спортсменів - адже спорт об'єднує і це я знаю точно, а також людей, які хотіли б зробити свій внесок і залишити свій слід в нашому рідному місті Кременчук! Вірю, що ми зможемо до кінця липня – початку серпня разом перерізати стрічку відкриття нашого майданчика.

Для втілення проєкту необхідна сума у розмірі 240 000 грн. Тому зараз проводжу благодійні тренування з боксу і всі зібрані гроші збираю в скарбничку. Плюс планую провести великий благодійний спортивний фестиваль, де всі бажаючі тренера нашого міста, гуртки і спортивні секції зможуть показати себе і провести майстер-класи для всіх учасників. Крім цього хочемо організувати благодійний забіг.

Всі зібрані гроші з цих трьох акцій будуть витрачені саме на покупку і встановлення дитячого комплексу.

Закликаю всіх спортсменів і небайдужих людей підтримати мою ідею! Запрошуємо всіх бажаючих тренерів, спортивні колективи та клуби долучитися до благодійного проєкту. На фестивалі ви зможете познайомити кременчужан зі своїм видом спорту, а також внести свій влад у підтримку дітей. Якщо кожен з нас внесе хоча б трішки, точно все вийде. Впевнений, що за це будуть вдячні всі діти, які гулятимуть і радітимуть на цьому майданчику.

Кожен з кременчужан може долучитися до благодійного проєкту, для цього необхідно: записатися на майстер клас до Сергія Радченка (написав у фейсбук або інстаграм), долучитися до благодійного забігу та фестивалю. Або перерахувати кошти на картку: 4731 2191 1300 6880.