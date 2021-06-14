Кому з кременчужан варто чекати на відключення світла 15 червня

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За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 15 червня в Кременчуці проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. У зв’язку з цим мешканцям міста варто чекати на тимчасові відключення подачі електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Європейська, 25, 27, 31, 33;

вул. Чкалова, 7, 9;

вул. Переяслівська, 40, 42.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: