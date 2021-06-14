Кому з кременчужан варто чекати на відключення світла 15 червня

Повідомили адреси, за якими проводитимуть планові ремонтні роботи
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 15 червня в Кременчуці проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. У зв’язку з цим мешканцям міста варто чекати на тимчасові відключення подачі електроенергії.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Європейська, 25, 27, 31, 33;
- вул. Чкалова, 7, 9;
- вул. Переяслівська, 40, 42.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.