Кременчук

Кому з кременчужан варто чекати на відключення світла 15 червня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 203

 

Повідомили адреси, за якими проводитимуть планові ремонтні роботи

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 15 червня в Кременчуці проводитимуть планові ремонти на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. У зв’язку з цим мешканцям міста варто чекати на тимчасові відключення подачі електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Європейська, 25, 27, 31, 33;
  • вул. Чкалова, 7, 9;
  • вул. Переяслівська, 40, 42.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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