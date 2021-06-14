Зареєструвати шлюб або розлучитися у нотаріуса: що ще передбачає реформа

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2

Проєкт закону має на меті спростити надання нотаріальних послуг для громадян та підвищити рівень їх доступності

У Верховній Раді зареєстрували фінальний текст законопроєкту щодо удосконалення нотаріальної діяльності. Заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук на сайті профільного міністерства повідомила, що проєкт наблизить нотаріат України до кращих міжнародних стандартів. Він зробить нотаріальні послуги простішими та доступнішими для громадян.

- Реформа нотаріату тримається на трьох «китах»: кроках, які передбачають масштабну цифровізацію нотаріальної діяльності, перехід до єдиного нотаріату та розширення сфери компетенції нотаріусів, - зазначила пані Оніщук.

Згідно законопроєкту, нотаріуси отримають право:

реєструвати шлюби та розлучення;

встановлювати факт родинних відносин між фізичними особами;

встановлювати факт належності правовстановлюючих документів особі;

засвідчувати вірність паперової копії електронного документа;

забезпечувати докази, тобто засвідчувати за письмовою заявою особи дані (інформацію), на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що мають юридичне значення.

Також нотаріуси зможуть здійснювати документування (фіксацію) інформації, яка відома особі та огляд речей, інших об'єктів, у тому числі веб-сайтів, інших місць збереження даних в мережі Інтернет.