Зареєструвати шлюб або розлучитися у нотаріуса: що ще передбачає реформа

Проєкт закону має на меті спростити надання нотаріальних послуг для громадян та підвищити рівень їх доступності
У Верховній Раді зареєстрували фінальний текст законопроєкту щодо удосконалення нотаріальної діяльності. Заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук на сайті профільного міністерства повідомила, що проєкт наблизить нотаріат України до кращих міжнародних стандартів. Він зробить нотаріальні послуги простішими та доступнішими для громадян.
Згідно законопроєкту, нотаріуси отримають право:
Також нотаріуси зможуть здійснювати документування (фіксацію) інформації, яка відома особі та огляд речей, інших об'єктів, у тому числі веб-сайтів, інших місць збереження даних в мережі Інтернет.