Неочікувано: Україна – одна з найкращих країн для подорожей автомобілем

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 514 Коментарів: 1

За результатами дослідження, Україна посіла одну з найвищих позицій в рейтингу найкращих країн Європи для подорожей автомобілем. Про таке свідчить дослідження, проведене Momondo, в якому взяла участь 31 країна Європи. Дослідження проводилось за 17 факторами в 6 категоріях: безпека та інфраструктура, природа та пам’ятки, погода, ціни, трафік та навколишнє середовище, прокат авто.

Зокрема, Україна знаходиться на першому місці за доступністю цін на житло, паливо та парковку.

Ми на третьому місці за кількістю пам’яток, до яких легко дістатися на авто, а природа наша – на п’ятому місці.

Водночас маємо найвищий рівень завантаженості доріг – 44%. Найнижчий цей показник в Португалії та Словенії – по 17%. А ще в нас не дуже добре з якістю доріг (в Україні цей показник дорівнює 2,4, в той час як в Швейцарії – 6,3).

Загалом пальму першості за сукупністю факторів здобула Португалія, на другому місці – Іспанія, а третій – Люксембург.